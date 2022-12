La candidata del PP a la alcaldía de Llucmajor, Xisca Lascolas: «Una de mis mejores cartas es la experiencia en política municipal»

La actual regidora de Cultura, Educación y Ocupación del ayuntamiento de Llucmajor, Xisca Lascolas de 36 años asume el reto de ser la candidata del PP después de que el martes el alcalde Éric Jareño anunciara que no volverá a presentarse a las elecciones de mayo y que abandona la política para centrarse en sus proyectos personales. Es verdad que la pedagoga de profesión asume el reto con ilusión pero confiesa que «el día a día» de la gestión de la concejalía le impide ser del todo consciente. «Mentalmente tengo seis meses de trabajo por delante. No lo he asumido porque estoy centrada en planificar el día a día de la concejalía», argumenta. «En Pascua creo que me daré cuenta de la realidad», añade entre risas.

Bromas aparte, Xisca Lascolas es joven pero cuenta con un bagaje en la gestión municipal. Se afilió al Partido Popular en 2007. Luego formó parte de Nuevas Generaciones a nivel insular. «Fue cuando empecé a vivir la política», admite. En 2009 ya entró a formar parte de la junta local de Llucmajor y en 2011 debutó en las listas electorales. Así entró a formar parte del equipo de gobierno gestionando la cartera de Educación. En la pasada legislatura estuvo en la oposición mientras que ahora es la responsable municipal de Cultura, Educación y Ocupación. Con Éric Jareño iba de número dos y desde hace un año es la presidenta de la junta local del PP en LLucmajor. ¿Su mejor baza? «Conozco la administración local porque llevo doce años en ella», remarca una candidata que confiesa que si Éric Jareño no hubiera decidido dar un paso al lado, no se hubiera planteado nunca presentarse. «No entraba en mis planes», reconoce. «No sé si es cuestión de valentía pero con la experiencia y el conocimiento que tengo es dar un paso adelante y salir de mi zona de confort. Aquí donde estoy ahora, estoy segura porque lo controlo pero tal vez sea una oportunidad para demostrar que sé más de lo que uno pueda pensar». Eso sí, no niega que lo que le hace más respeto es estar en primera línea. «No es lo mismo ser la cara visible siempre que llevar una concejalía», admite. El consejo de Éric Jareño, confiesa, es un «no te lo pienses». «La veterana del equipo era yo porque ya había estado en un equipo de gobierno y en la oposición. Soy de las jóvenes del equipo pero una de mis mejores cartas es la experiencia y los años que llevo en política municipal». Deseo A las puertas de Navidad, ¿qué pide para su municipio? «Que lo que dejemos en marcha, sea una realidad. Hemos conseguido los solares del PAC. La recogida de residuos puerta a puerta es importante. Es necesario que la gente se lo crea. Es muy importante terminar la plaza Naranja de s’Arenal, no lo veremos esta legislatura pero sí a principios de la siguiente. Ha costado mucho». ¿Y qué puede aportar Xisca Lascolas como candidata a la alcaldía? No lo duda. «Puedo aportar experiencia y otra visión porque en Llucmajor no ha habido ninguna mujer en la alcaldía y la manera de trabajar será diferente. El contacto de la gente será diferente», asegura.