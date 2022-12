“No es un vídeo de Navidad”, avisa en su mensaje. El alcalde de Llucmajor, Éric Jareño, ha compartido un vídeo en el que anuncia que no se presentará a las elecciones de mayo de 2023 para revalidar la alcaldía y que tras los comicios dejará la política. “Quedan 22 semanas para las elecciones y he decidido no volver a presentarme a la alcaldía”, anuncia en el vídeo de casi diez minutos. Es una decisión “reflexionada” y “meditada” que ha compartido con su núcleo duro. Así, Jareño promete dejarse la piel para terminar el proyecto que empezó en 2019 cuando llegó a la alcaldía siendo uno de los políticos más jóvenes de la isla pero luego, una vez pasadas los comicios municipales, se centrará en sus proyectos personales. Jareño seguirá siendo el portavoz del PP pero que en el plano municipal cederá el testigo como candidata popular a las elecciones de mayo a la actual regidora de Educación, Cultura y Ocupación, Xisca Lascolas, que es la presidenta de la junta local del PP en Llucmajor. “Será el mismo proyecto, con los mismos pilares pero con otra persona al frente”, justifica tras dejar claro que se marcha por motivos estrictamente personales porque quiere “cerrar una etapa”.

En su vídeo de despedida, Jareño confiesa que “la política es vocacional”. En estos momentos, explica, se encuentra en un punto de madurez que le permite emprender nuevos retos fuera de la política. “Hace tiempo que tomé esta decisión. El PP me animaba a seguir pero ha llegado el momento de cerrar una etapa”, razona. Asegura que ha sido una legislatura muy dura. Se siente “frustrado” y “quemado”. “Hemos tenido pactos peligrosos, tenemos el pacto más grande de España”, asegura. De hecho, confiesa, es como una “macedonia” pero “ha sido posible con diálogo y gobernando desde el sentido común”. “Después de salvar dos mociones de censura, llegó la covid”, justifica su marcha. “La gente nos ha puesto las cosas muy difíciles. Me he dedicado en cuerpo y alma pero ahora no tengo la misma ilusión que antes. Soy una persona de valores. Cuando tienes dudas y la balanza se decanta hacía la opción de no seguir, uno debe ser honrado”, se sincera. Me he dedicado en cuerpo y alma pero ahora no tengo la misma ilusión que antes Deberes hechos De hecho, manifiesta en su vídeo de despedida con marcado carácter personal que es un honor ser el alcalde de Llucmajor, un “sueño” que perseguía desde los 18 años. En mayo abandonará la política pero se marcha con “la conciencia tranquila, con la cabeza bien alta y con los deberes hechos”. Eso sí, no duda en pedir perdón por los errores cometidos. En el anuncio de despedida, Éric Jareño reitera que han sido “años difíciles” y eso “tiene un precio”. “Empezamos una legislatura en un municipio que decían que era ingobernable”. “He intentado ser el alcalde de todos”, asegura Éric Jareño que lanza un mensaje al resto de políticos. Convencido de que en política uno debe estar por vocación, invita a hacer un pensamiento “cuando hoy en día la política está tan despretigiada ya que no todos lo viven de manera vocacional”. Noemí Getino, expulsada de Ciudadanos Llucmajor por no romper el pacto con el PP