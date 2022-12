No vagi per dit | El calendari de Nadal i els pressuposts felanitxers en perill

Fa estona que les aigües polítiques de Felanitx baixen tèrboles. Encara que ens podríem remuntar més enrere, el problema actual va començar quan l’exregidor del PSOE, Joan Aznar (pressionat o no) va trair per sorpresa la disciplina socialista a fi de no deixar que el seu company de partit, Xisco Duarte, pogués ser batle el darrer any i mig de legislatura (en una clàusula electoral del pacte PSOE-El Pi). Això va fer, a més, que l’exbatlessa Catalina Soler i el PP entressin a donar suport el batle, Jaume Monserrat (El Pi) amb Aznar com a convidat necessari.

Però el que semblava una convivència idíl·lica, fa estona que no ho és tant. Ara fa unes setmanes l’equip municipal va triar una fotografia de la plaça de s’Arraval perquè fos portada del seu calendari 2023. El problema és que la foto era d’Antoni Nadal, exregidor del PSOE felanitxer i actiu ‘instagramer’. I aquí és on torna a aparèixer Joan Aznar, que segons els seus nous companys d’Ajuntament fou qui va vetar la imatge de Nadal i en va proposar una altra (en principi una còpia quasi exacta feta del mateix lloc). En aquestes, i conscient de la feta, Nadal fa uns dies va treure al carrer un calendari alternatiu i de franc amb la foto censurada, que pel que es veu està tenint més èxit que el municipal. Per si tot això no bastés, Aznar ara és dubte pel ple dels pressuposts locals d’aquest dilluns (no va assistir a la comissió informativa prèvia), cosa que dificultaria al batle Monserrat treure els números endavant. I és que la mala sintonia entre els qui el van acollir després de la malifeta i el propi regidor no adscrit ja vas més enllà d’un simple calendari. El Nadal felanitxer té aquestes coses.