Fent i Desfent | Seis paneles informativos y 60 señales recuerdan las carreteras de Mallorca construidas por 8.000 prisioneros del franquismo

Imagínate querido lector que ante estas fiestas que se acercan mi vecina se ha pedido un montón de tabletas de turrón de chocolate para endulzarlas. Y después dice que farà bonda. Con esas estamos y con los arrecifes de Manacor. Mira que hay problemas a solucionar en este pueblo como para que su alcalde gaste recursos públicos en algo que no le compete porque la pesca no es todavía una atribución municipal. Y antes de que me cortocircuite querida, ¿què me’n diràs de los cartelitos esos que se han sacado de la manga esos de la memoria histórica para justificar sus abultados sueldos (públicos se entiende)? Y puestos a hacer memoria, ¿por qué no dinamitan ya los embalses del Puig Major o le ponen un cartelito de que fueron construidos por un dictador sádico que nada menos tuvo esclavos a sus órdenes? Como dijo Simarro, aquí estamos pagando entre todos la campaña de Podemos a cargo del dinero público. Y se quedan tan campantes. En fin, una de arroz con huevo para Navidad.

Desfent | De ruta por las carreteras de los presos

¡Querido me has sorprendido! Evité proponerte el tema de los «cartelitos» [como tú los llamas] porque sabía que tendrías una cruzada de cables pero ya que veo que has tocado el tema, de ello opinaremos. Debo confesar que me encanta firmar a medias una información que sé que solo de pensarlo, desconectas. Eso sí, aún me río de tus lecciones telefónicas entre «mano de obra esclava» o «trabajadores forzosos». No transcribo la conversación para no escandalizar a los lectores. Me puso fina. Y es que mira que tenemos muchos puntos en común pero esos temas que tu llamas pesemerets a mí me encantan y a ti te ponen de mala leche. Pareix un ca rabiós. La verdad es que es una lástima que hayan durado tan poco y ya haya señales vandalizadas. Y por cierto, ya que me has dado plantón en la única cosa que te necesitaba a mi lado, me debes una y estas vacaciones navideñas o bien me acompañas de ruta por las carreteras construidas por los presos republicanos o bien me compensas regalándome un móvil nuevo que el mío fa ses darreres.