La trampa del transporte público gratuito

Antes del amanecer, ayer, los trenes entre Inca y Manacor ya llevaban veinte minutos de retraso. La indemnización que recibieron los pasajeros por ello fueron parones y aceleradas bruscas en cualquier punto de la vía. Quien suscribe tuvo ocasión de vivirlo en primera persona. Saturación y caras largas que las mascarillas no lograban disimular. Los bostezos no eran de pereza obligada a madrugar. Resultaban la vía de escape para la resignación impotente de quienes se han atrevido a confiar en el transporte público y se ven defraudados en el intento. No hay nada más caro para el pasajero que un tren gratuito de asientos insuficientes y horarios desbaratado. El sobrecoste en tiempo es muy superior al indulto monetario.

En las condiciones actuales uno ya no sabe si las obras del nuevo apeadero de Inca son la causa inevitable de los retrasos y supresiones de servicios o si constituyen el mero pretexto oportunista en el que SFM pueda escudar sus déficits de puntualidad, rigor y medios. Nada de lo que está pasando resultaba imprevisible. Los efectos secundarios de unas obras son evaluables y ofrecen la posibilidad de medidas correctoras serias y alejadas de la improvisación. Por otro lado, el efecto llamada de un tren gratuito exigía, antes de su puesta en práctica, una previsión de la demanda dotada de suficientes vagones y trayectos. Desde 2010 no se ha hecho un proceso de incorporación de personal a SFM. Ahora, como en casos anteriores, se vuelve a anunciar de forma inminente. Nos quedamos en lo de siempre, promesas de una estación de seguridad que nunca se alcanza.