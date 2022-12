Vecinos de Fornalutx han manifestado su indignación con el Govern por el retraso de seis años que acumula la reparación de un muro del torrente que atraviesa el municipio que se ha ido agrandando con el paso del tiempo. Tanto es así que días atrás se produjo otro deslizamiento de tierras que acabó con un gran árbol atravesado en el cauce del torrente.

Los vecinos se sienten indefensos por el silencio que han tenido por respuesta a sus escritos remitidos al departamento de Recursos Hídricos de la Conselleria de Medi Ambient y no descartan iniciar una recogida de firmas para exigir la reparación del muro antes de que se vuelva a producir otro derrumbe que, como los últimos, ha supuesto la pérdida de tierras de cultivo de los perjudicados.

Uno de estos afectados señaló que su parcela ha perdido unos 50 metros cuadrados de terreno por el deslizamientos del ‘marge’ del torrente y lamentó que desde el año 2016 el Govern no haya realizado ninguna actuación para subsanar el peligro. Según explicó, el primer deslizamiento de tierras se produjo hace seis años. Entonces lo comunicaron por escrito a Recursos Hídricos “pero no nos contestaron”, aunque “de palabra nos dijeron que lo repararían y no se ha hecho nada”.

Brecha

El problema se ha ido agravando con el paso de los años, ya que al primer deslizamiento le han seguido otros, de manera que el muro del torrente de Fornalutx presenta una brecha que se ha ido agrandando, algo que ha perjudicado a los vecinos que colindan con la zona porque sus ‘marjades’ más próximas al torrente o bien se han desplomado o amenazan con hacerlo. Además, hay dos viviendas que se encuentran muy próximas a la zona del derrumbe.

Este vecino apuntó que hace tan solo diez días se produjo otro derrumbe que se llevó por delante un gran árbol que quedó atravesado en el lecho del torrente. “El peligro es ahora mayor”, aseguraron los perjudicados que denunciaron la “mala gestión” que está haciendo Recursos Hídricos con el mantenimiento de los torrentes. Los vecinos denuncian que en Fornalutx existen otros puntos del torrente donde los muros han cedido sin que todavía hayan sido reparados.