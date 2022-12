Ley de la Serra de Tramuntana: Los municipios piden que la normativa incluya la protección de los ‘escars’

Proteger los escars de la Serra de la Tramuntana es una de las peticiones que han hecho los municipios en la reunión de este miércoles de la Mesa de Alcaldes y Alcaldesas de la Tramuntana para debatir y recoger aportaciones municipales sobre la propuesta inicial de la futura Ley de la Serra que saldrá a exposición pública entre el 17 y el 20 de diciembre. Así, Valldemossa, Banyalbufar o Pollença son algunos de los municipios que han expuesto la necesidad de que la normativa contemple la protección de estos varaderos que forman parte del paisaje costero. La consellera insular de Territorio, Maria Antònia Garcías, ha explicado que los municipios han pedido que la normativa contemple la posibilidad de poder proteger los escars y estudiar la posibilidad de que estos varaderos puedan formar parte de la ley. El alcalde de Valldemossa, Nadal Torres, ha argumentado que se trata de un “patrimonio muy importante”. “Madrid desconoce la situación. Tenemos escars en s’Estaca. Son varaderos de 300 años que no se pueden derribar, de hecho, se debe velar por su conservación porque forman parte de nuestro patrimonio, nuestra historia”, desgrana Torres. Así, los municipios emplazan al Consell a analizar el tema con Costas para que la protección de dicho patrimonio quede reflejada en la futura normativa. De hecho, Arca ya manifestó a principios de mes su preocupación por el hecho de que desde la administración de Costas se llevaran a cabo iniciativas para demoler elementos humildes que fueron construidos en dominio público en Mallorca durante la primera mitad del siglo XX como los pequeños ‘escars’ o ‘alcoves’.

La propuesta de ley saldrá a exposición pública entre el 17 y el 20 de diciembre. Tras la reunión de esta mañana, la consellera ha adelantado que se ha decidido alargar el proceso de participación y de exposición pública porque los municipios que quieran puedan elevar los informes a pleno. “Alargaremos el plazo para tener tiempo para debatir para que la ciudadanía pueda hacer las aportaciones necesarias”, ha reconocido Garcías. El objetivo de este proceso, remarca la titular de Territorio, es que el texto final sea lo más consensuado posible.

Más tiempo

De hecho, algunos de los alcaldes populares como Llorenç Perelló de Alaró ha pedido más "margen de tiempo" y "no hacer las cosas de prisa y corriendo porque haya elecciones”. “Si han tardado un año y nueve meses en tener el borrador, no pueden pretender que en diez días con el puente de la Constitución en medio demos una respuesta”, lamenta Perelló que reconoce que hay aspectos de la ley muy positivos pero que teme que se estén creando más organismos para gestionar la Serra y que en el día a día se traduzca en tener que superar más burocracia. El alcalde de Sóller, Carlos Simarro, además de pedir más tiempo, ha asegurado que la normativa pone muchas condiciones para preservar la Serra pero no se garantizan ayudas ni dotaciones económicas para ello. En esta línea, el primer edil de Selva, Joan Rotger, ha reclamado que “se fije una financiación estable para la Serra de Tramuntana”. “Es lo más importante y que se quite burocracia. Nos preocupa que con la ley no haya más burocracia, más mandos intermedios. Debemos crear una normativa para que los procesos de la Serra sean más ágiles y nos preocupa que en vez de agilidad sea más complicado. El objetivo es preservar la Serra y darle vida económica. Si debe haber unas limitaciones a los propietarios o acciones para que la Serra sea disfrutada por la ciudadanía, ello requiere una financiación. El borrador no contempla ninguna financiación extraordinaria. Debe tener un mantenimiento anual preservado por ley”, defiende Rotger.

Consenso

El objetivo es lograr el máximo consenso del texto. “Era importante tener esta mesa de diálogo antes de que empiece la exposición pública de la propuesta de ley. Este proceso de participación, que continuaremos durante la exposición pública, empezó hace un año y nueve meses. Muchas de las cuestiones ya se han debatido con los alcaldes y alcaldesas. Hemos hecho cuatro reuniones y un mesa de alcaldes específica antes de empezar la redacción del texto y ahora hacemos otra”, resume Garcías que destaca que hay muchos puntos de acuerdo como por ejemplo en la promoción de la actividad agrícola y la protección de los olivares. Además ha añadido que se ha pedido que la protección también abarque el encinar. La propuesta de poder reconstruir elementos no catalogados como los porxos con un informe de Patrimonio también ha sido muy buen acogida, igual que la reconstrucción de los marges con comunicación previa y no con un acta de licencia. Así la consellera ha valorado de manera positiva la reunión de hoy y las propuestas de los municipios de la Serra a los que ha invitado a continuar aportando para avanzar en la elaboración de la propuesta de texto legislativo de la futura Ley de la Serra.