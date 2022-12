Inundación en el Pont d'Inca: «Menos mal que la inundación no me cogió con mi niña en la tienda»

Margarita Campos es la propietaria de una tienda de una floristería del Pont d’Inca cuyo sótano, donde prepara los pedidos que le encargan las clientas, quedó completamente anegado de agua al romperse la tubería de Emaya. La mujer explicó que calcula que las pérdidas que ha sufrido pueden superar los 200.000 euros, ya que además del género que había almacenado para la campaña de navidad, también guardaba las herramientas y las cámaras frigoríficas. La mujer no se encontraba en la tienda cuando se rompió la cañería. «Menos mal que no estaba en el sótano y que la inundación no me cogió con mi niña de 14 meses en la tienda. Si la rotura se hubiera producido a otra hora no sé si hoy podría contarlo».

La empresaria confía en que la compañía de seguros, que hasta ayer tarde no envió al perito, se haga cargo de la indemnización que le corresponde y con la que podrá salvar el negocio. Margarita Campos da por perdida la campaña de Navidad, pero aún tiene la esperanza de que pueda obtener algún beneficio para el día de los enamorados. 10 Otros propietarios que han visto cómo el agua y el barro cubrían sus vehículos se mostraron ayer muy contrariados por lo ocurrido. Ninguno de ellos se atrevió a señalar al culpable del siniestro, pero relataron que es casi imposible que puedan volver a utilizar sus vehículos, ya que cuando el agua alcanza el motor el daño suele ser irreparable. Uno de los más afectados es Joan Rosselló, que es aficionado al deporte del rally y tiene un coche preparado para competir. El vehículo estaba aparcado en la planta inferior de la zona de estacionamiento, por lo que fue de los primeros en quedar cubierto por el agua y por el barro. El joven ni siquiera se había atrevido ayer a encender el motor del coche, pero era muy pesimista de que pudiera arrancar. Además del coche, también ha perdido las herramientas que tenía en el aparcamiento y lamentó las horas que ha dedicado a preparar este coche y ahora no podrá competir con el vehículo. Cati Cortés es otra mujer que tenía su coche estacionado en este parking. El coche lo compró hace pocos meses y tampoco funciona. No cree que se pueda arreglar, por lo que confía en que la aseguradora le indemnice. Aunque algunos propietarios pudieron sacar sus coches de la zona subterránea, el suyo quedó cubierto de agua y barro. 6