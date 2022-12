Después no me digas que no se vive bien siendo funcionaria de este periódico, porque desde hace días apenas sé de ti. Si no fuera por la foto del plato de frit que te metiste entre pecho y espalda como prueba de vida, diría que has desaparecido de la faz de la tierra. En fin, así va España: un día de trabajo y uno de asueto y así vuelta a empezar por obra y gracia de esta nuestra Constitución que tan denostada la tienen algunos. Al grano. Esta semana se ha consumado la transacción por la que el Consell se hace dueño de la chatarrería en la que se ha convertido la vieja central eléctrica de Alcanada. Menudo negocio. Ahora tocará descontaminarla a cargo, lógicamente, de nuestros impuestos. No sé qué proyectos tienen en mente sobre ella, pero ante la falta de vivienda que hay en la isla no estaría mal que las antiguas viviendas de los trabajadores fueran rehabilitadas para reaprovecharlas. Con eso no se resolverá el problema de la vivienda que hay en la isla, pero sería un granito de arena. Recuerda que no solo hay que llenarse la boca de «haremos», después hay que llevarlo a la práctica como tú has hecho con aquello de colgar los hábitos e irte de vacaciones.