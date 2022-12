Fent i desfent | La central térmica de Alcanada ya es patrimonio de los mallorquines

Querido, debo de quererte mucho para hacer un parón (casi obligado por ti) en mis vacaciones para dedicar un tiempo a escribirte esta misiva dominical. Y lo he hecho para no darte motivos para que me insultes más. Está claro que nuestras autoridades no se han ido de puente, normal, tienen mucho trabajo con eso de que el 28 de mayo se juegan la silla. Dicho eso, al grano. El Consell ya tiene las llaves de la antigua central térmica de Alcanada y menudo paripé han montado porque quieren escenificar «el inicio de una nueva etapa en la central», cerrada desde hace 40 años, para convertirla en «un centro tecnológico de referencia en la descarbonización del mar». Leo que descontaminar el complejo requerirá una inversión de 4,5 millones de euros. Evidentemente, se llenan la boca con que la central de Alcanada ahora es de «todos los mallorquines». Me perdonarán pero como mallorquina veo más interesante tener en propiedad de «todos los mallorquines» (como dicen) el Castell d’Alaró que no la vieja central alcudienca. Lo digo porque está claro que hay dinero para lo que les interesa. Que después no lloren cuando el castillo sea alemán...

Desfent | Menudo negocio con la chatarrería de Alcanada

Después no me digas que no se vive bien siendo funcionaria de este periódico, porque desde hace días apenas sé de ti. Si no fuera por la foto del plato de frit que te metiste entre pecho y espalda como prueba de vida, diría que has desaparecido de la faz de la tierra. En fin, así va España: un día de trabajo y uno de asueto y así vuelta a empezar por obra y gracia de esta nuestra Constitución que tan denostada la tienen algunos. Al grano. Esta semana se ha consumado la transacción por la que el Consell se hace dueño de la chatarrería en la que se ha convertido la vieja central eléctrica de Alcanada. Menudo negocio. Ahora tocará descontaminarla a cargo, lógicamente, de nuestros impuestos. No sé qué proyectos tienen en mente sobre ella, pero ante la falta de vivienda que hay en la isla no estaría mal que las antiguas viviendas de los trabajadores fueran rehabilitadas para reaprovecharlas. Con eso no se resolverá el problema de la vivienda que hay en la isla, pero sería un granito de arena. Recuerda que no solo hay que llenarse la boca de «haremos», después hay que llevarlo a la práctica como tú has hecho con aquello de colgar los hábitos e irte de vacaciones.