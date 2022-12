Querido, debo de quererte mucho para hacer un parón (casi obligado por ti) en mis vacaciones para dedicar un tiempo a escribirte esta misiva dominical. Y lo he hecho para no darte motivos para que me insultes más. Está claro que nuestras autoridades no se han ido de puente, normal, tienen mucho trabajo con eso de que el 28 de mayo se juegan la silla. Dicho eso, al grano. El Consell ya tiene las llaves de la antigua central térmica de Alcanada y menudo paripé han montado porque quieren escenificar «el inicio de una nueva etapa en la central», cerrada desde hace 40 años, para convertirla en «un centro tecnológico de referencia en la descarbonización del mar». Leo que descontaminar el complejo requerirá una inversión de 4,5 millones de euros. Evidentemente, se llenan la boca con que la central de Alcanada ahora es de «todos los mallorquines». Me perdonarán pero como mallorquina veo más interesante tener en propiedad de «todos los mallorquines» (como dicen) el Castell d’Alaró que no la vieja central alcudienca. Lo digo porque está claro que hay dinero para lo que les interesa. Que después no lloren cuando el castillo sea alemán...