La familia de Jordi Pont Umbert, de Sant Llorenç, ha querido agradecer las muestras de consuelo recibidas tras su fallecimiento. Sus allegados recordaron la filosofía de vida de Jordi, con el siguiente pensamiento: «La vida es corta. Perdona rápido, no discutas por tonterías, quiere con todo el corazón y ríe todo lo que puedas. Nunca dejes de sonreír por extraño que sea el motivo. Quizá la vida no es la fiesta que te esperabas, pero, mientras estés aquí, tienes que bailar. La vida no se mide con minutos, sino por momentos».