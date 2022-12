Fent i Desfent | Presentan la propuesta de Ley de la Serra de Tramuntana

Estoy indignado, querida. Los ciudadanos de Balears deben saber que a estas alturas de diciembre ni Apesteguia ni Sevillano todavía no nos han llamado para la cena de Navidad que nos deben. Por supuesto, pagando ellos. Tú que tienes hilo directo con el poder de estas islas mándales una indirecta, que parezca que la cosa nace de ellos y no es un tinglado que orquestado desde aquí. Aunque sean agnósticos y no se crean el cuento de la Navidad, que les brote el espíritu navideño por una vez y que se rasquen el bolsillo para saciar nuestro apetito. Tacaños. Dicho eso, al grano. Esta semana nos presentaron la Ley de la Serra. No nos engañemos. Aparte de que no es más que un anteproyecto, los mismos que la impulsan reconocen que no se aprobará esta legislatura por lo que tengo mis dudas de que vayamos a verla en vigor algún día. Los que nos gobiernan hacen méritos, muchos diría yo, para que a partir de mayo se sienten en la oposición. No será por mérito de los partidos de derecha que haya un cambio de gobierno, sino por lo mal que lo están haciendo algunos. Y la pena es que no lo ven.

Desfent | ¡Ahora Vendrás amparado por ley!

Querido, derrochas espíritu navideño a chorros. Y es que nuestros lectores deben saber que esta semana mi Mora accedió a hacer el tema que le sugerí sin (como dice él) «cortocircuitarse». Ya su «sí» me hizo ponerme en alerta pero la cosa continuó. A día siguiente, me dijo que soy «casi perfecta» y, además, me mandó un gif de lo más amoroso. Encima, me llamó «cariño» varias veces. Evidentemente, mi alarma se activó. Roja directa. «O m’ha fotut o m’ha de fotre», pensé. No fallé, para disimular su interés, otro día me trató de «lagarta» cuando le dije que pensaba airear nuestros asuntos en público. «Es la gracia de esta sección», le convencí. Nada, el viernes descubrí que todo su «cariño» tenía que ver con que quiere una pantalla de ordenador. ¡27 pulgadas me pide! En fin, veo que hoy la cosa va de la futura Ley de la Serra. Debería postularme pero la realidad es que lo primero que pensé, Joan, cuando la presentaron es que tendrás una ley. ¡Ahora sí que me tratarás de ser de la Mallorca profunda! Claro, como el solleric vendrá amparado por ley, me mirarás por encima del hombro. Que quieres que te diga, todo lo que sea proteger y dinamizar, me parece bien. Ahora que llegue a buen puerto, es la gran incógnita...