Calvià ya tiene aprobadas sus cuentas municipales para 2023, de 109,4 millones de euros (un 7% más que el año anterior). Unos presupuestos “equilibrados, prudentes y que garantizan el escudo social” ante las tensiones inflacionistas, en opinión del gobierno municipal de centro-izquierda, pero que, para la oposición conservadora, “son más de lo mismo” y que, un año más, no contemplan ninguna bajada de impuestos o tasas. En un pleno extraordinario, el presupuesto recibió este miércoles los votos a favor de la mayoría gobernante PSOE y Podem-Més, mientras que PP y Vox votaron en contra. La regidora de Ciudadanos y la edil no adscrita se abstuvieron.

En lo que ya se convertido una tradición política en los últimos ocho años del equipo de gobierno presidido por Alfonso Rodríguez Badal, la derecha centró sus ataques en la falta de una rebaja impositiva, que “devuelva el dinero al bolsillo de los ciudadanos”. “Pero ¿qué dinero?, ¿qué impuestos tenemos que bajar para ponerlo en el bolsillo? ¿El IBI? El IBI baja un 5% sólo por fraccionar los recibos. Si no tenemos subidas en los últimos ocho años, baja la presión fiscal. Es una realidad. Una bajada del 10% del IBI para persona de recibo de 400 euros implicaría que pagase 40 euros menos. ¿Ese dinero cambia su situación de vulnerabilidad? ¿O esa situación la cambian más todas las ayudas que damos? Con la promoción de bonos para los comercios ya les estamos dando 40 euros a los vecinos”, respondió el teniente de alcalde de Transparencia, Innnovación y Servicios Económicos, Marcos Pecos (PSOE).

Pecos enfatizó que son unas unas cuentas que “confirman la senda de la recuperación económica” y que contribuyen a “reforzar el escudo social, apoyando a colectivos vulnerables por la situación inflacionista”. Respecto a la previsión de subida por ingresos fiscales, explicó que se debe a la mejora de expectativas económicas.

“Calvià necesita otro tipo de presupuesto. Son continuistas y poco realistas. Los vecinos necesitan unas cuentas que les alivien”, sostuvo, por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Rosa García, quien recordó que “la crisis europea no presenta buenos augurios para la próxima temporada turística”. “La congelación no es suficiente. No incentivan la economía. Aumentan los ingresos por el impuesto de actividades económicas y eso no tiene sentido cuando las previsiones para el año que viene es de congelación de actividad. No se baja el IBI ni el impuesto de vehículos. Hay muchas familias que no llegan a final de mes. La rebaja de la tasa de incineración del Consell no llega nunca a Calvià. Aquí no lo notan los ciudadanos. La gente pide explicaciones”, argumentó.

Desde Vox, su portavoz, Esperanza Catalá, consideró que la oposición ha tenido poco tiempo para estudiar los presupuestos – “apenas ocho días”, dijo-, unas cuentas en las que “no se aprecian grandes novedades”. “Son incapaces de bajar un solo céntimo los impuestos. Deberían ser conscientes de que la situación económica de las familias es dura. La bajada de impuestos ería la mejor manera de que el dinero se quedase en las familias y pequeños empresarios que sufren la estacionalidad”, arguyó.

La regidora de Ciudadanos, Consuelo Fernández, aseguró que “no son los presupuestos que Cs hubiese presentado”. “El dinero es mejor que esté en el bolsillo de los ciudadanos”, dijo Fernández. Sin embargo, anunció que, como su partido prefiere “sumar y no restar”, después de que se hayan aceptado algunas de sus propuestas, relativas a la seguridad vial con la instalación de radares y baden, y a planes de salud mental, que “es un derecho humano fundamental”.

“Reciclan año tras año las cifras y las promesas. Por cuarto año, traen unos presupuestos que son más de lo mismo”, criticó, por su parte, la edil no adscrita Gaël Thyus, ex de Cs. “Cada vez más familias no llegan a final de mes ni pueden encender la calefacción. En Calvià, cada vez más personas que viven sin techo. Les voy a pedir que bajen los impuestos, que den un respiro a los vecinos. Para construir un Calvià equitativo, hace falta Calvià fuerte que promueva empleo y economía”, aseveró.

Desde el gobierno municipal, el regidor de Medio Ambiente y Memoria Democrática, Rafel Sedano (Més), destacó que este presupuesto garantiza un "escudo social" que sirve como "dique de contención ante cualquier crisis, lo que permitirá que Calvià avance sin dejar a nadie atrás". "Estas cuentas, desde el entendimiento de la izquierda, permiten ratificar el cumplimiento de los principales objetivos marcados al inicio del mandato", señaló.