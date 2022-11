Fent i Desfent | La venta de La Fortalesa

Ay, querida, lo que da de sí el Dijous Bo. Con todo lo que vi me quedo con varias cosas. Tus dotes de coordinadora, el traje de Sevillano y los zapatos de Armengol. Cómo se nota que se acercan elecciones y nuestros políticos ya se renuevan el fondo de armario. Pero con todo me quedo con que eché en falta a Cladera, que incluso me atrevo a decir que la votaría si fuera la candidata al Govern. Es mi diva. No me hagas hablar de la pifia de la ley del ‘solo sí es sí’, prefiero hacerlo de otras cosas más mundanas como la venta de La Fortalesa de Pollença a un magnate, una operación que está a la altura de la sede del PSOE de Alaró que se ha vendido a buen precio y a otro ricachón extranjero. En fin. Que sigan deshojando la margarita con aquello de limitar la venta de casas a los que no son de aquí. Cuando lo hayan hecho los mallorquines ya lo habremos vendido todo solo para lucir el último Iphone y de vacaciones en Punta Cana. No hay más. El otro día leí que el Govern dedicará no sé cuántos millones a comprar establecimientos turísticos cerrados para reducir la oferta. Supongo que entre las propuestas estará el ‘Hat Bar’. ¡Que Armengol lo compre! Brindo por ti.

Desfent | En nada toda Mallorca será extranjera

Querido, yo mejor no desvelo con lo que me quedo del Dijous Bo pero sí te aviso que no te metas con mis dotes de coordinadora que te descoordinaré de un manotazo pese a que, sin ninguna duda, eres mi favorito. Hacía tiempo que no te lo decía pero como llevas unas semanas algo apagado te levantaré la moral con una dosis de falsedad embellecida de piropos que tan bien he aprendido de ti. Imagino que desde tu Sóller natal paseaste mucho por el Dijous Bo. Eso sí, te cogí una agenda del diario para que me recuerdes el 28 de mayo a quien no votar. Y sí, estamos en sintonía porque a mí también me faltó Cladera en el Dijous Bo. Mira que había políticos de sobra, para dar y regalar pero ella es así, yo también la votaría como presidenta del Govern. Así que nada, ya tenemos nueva diva en la sección, espero que te perdone la otra presidenta. Por cierto, te veo de camarero en el Hat Bar. Y yendo a lo que es importante, La Fortalesa pasa a manos de un magnate noruego, en nada te digo yo que toda Mallorca será extranjera. Y después cuando sea tarde, lo lamentarán pero no habrá nada que hacer. En fin, ¡desde Inca con amor!