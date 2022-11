Llibertat Llucmajor denuncia «la falta de acción» del equipo de gobierno frente a «la crisis de las basuras». La formación política asegura que «tras casi una semana con la empresa responsable de la recogida de residuos sólidos urbanos fallando en su cometido, e incumpliendo así el pliego de condiciones, el alcalde no ha tomado medidas de urgencia». Lamenta que «la única medida anunciada ha sido la apertura de un expediente sancionador a la subcontrata, algo que corresponde hacer a la vista del incumplimiento del pliego de condiciones por no estar cubriendo el servicio como es debido». Sin embargo, lamenta, no se ha puesto solución real a la acumulación de basuras en la vía pública.