La Comisión Balear de Medio Ambiente ha tumbado el proyecto de reapertura de la cantera de Can Xorret en Felanitx. El presidente de la comisión Antoni Alorda explica que se trata de una cantera que está en zona ANEI. Recuerda que pese a la inviabilidad de basarse, porque es un órgano ambiental, en el tema jurídico de que la Ley de Espacios Naturales marca que solo se deben respetar las canteras que había abiertas cuando entró en vigor en 1991 y esta obtuvo el permiso en 1992, se ha vuelto a analizar desde un punto de vista de contenido. En este aspecto, afirma Alorda, ha sido definitivo el informe del Consell ya que el Servei d’Ordenació del Territori considera que el ANEI Sant Salvador-Santueri se declaró por sus singulares valores naturales y su declaración tenía como finalidad la protección de la zona. Ello, resume, «nos da pie a informar desfavorablemente porque la ley de espacios naturales es una norma ambiental que de alguna manera expresa una selección de espacios donde no quiere explotación de canteras con criterios ambientales». Por ello, no hay posibilidad de explotar Can Xorret, solo hay posibilidad de restauración. De hecho, la comisión de Medio Ambiente insta a restaurarla para que vuelva a ser un ANEI, así pide una recuperación de la situación anterior.