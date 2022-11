El método de la división interna

Juan Antonio Amengual lo tendrá difícil, por no decir imposible, para generar la ilusión, motivación y apoyo que le atribuye la dirección general del PP que le digita como candidato a la alcaldía de Calvià, unos objetivos que él mismo se traza en las declaraciones que va realizando.

Lejos de amainar, la crisis de los conservadores calvianers se recrudece hasta el extremo de lindar con la excisión. No es cuestión insignificante que en plaza tan importante 156 militantes presenten la baja en desacuerdo con las imposiciones de la dirección regional en cuanto a la nominación del candidato. El hecho de haber estado dos legislaturas en la oposición no es causa suficiente para justificar el malestar que ha derivado en rebelión. Si así fuera significaría que se resquebrajan los principios esenciales de la democracia. Habrá que buscar la causa real en el método característico del PP para llevar a cabo sus políticas internas, un sistema ya caduco a la vista de que Calvià no es el único lugar en el que tiene serios problemas internos. No se han calibrado en su justa medida las exigencias impuestas por el relevo generacional de la militancia.

Parece evidente que al PP no le queda más alternativa que la de aparcar el método presidencialista de molde piramidal que tan bien le funcionó en épocas pasadas. Ahora los tiempos demandan mayor participación interna y pluralidad. De lo contrario, en su seno se repetirán episodios como el de Calvià donde ahora no queda más remedio que recomponer piezas en una situación que se vuelve muy cuesta arriba cuando se aproximan las elecciones municipales. Es el resultado de haber tenido a la junta local y posterior gestora olvidada demasiado tiempo.