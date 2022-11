El Tren de Sóller intenta de nuevo adquirir tranvías históricos de A Coruña

El Ferrocarril de Sóller ha reabierto las negociaciones con el ayuntamiento de A Coruña con el fin de adquirir varias unidades de tranvía y ampliar la flota. En esta ocasión un representante de la empresa se reunió recientemente con técnicos del consistorio gallego, propietario de los automotores, y próximamente un equipo técnico solleric viajará hasta esa ciudad para evaluar el estado de conservación del material rodante.

Así lo han confirmado fuentes del Ferrocarril de Sóller que, de este modo, ha retomado las negociaciones con el municipio gallego que se iniciaron por primera vez en el año 2015. En esta ocasión, sin embargo, A Coruña parece dispuesta a vender algunas unidades y piezas de repuesto que tiene en depósito en sus almacenes, ya que este municipio ha enterrado definitivamente la posibilidad de recuperar su tranvía turístico.

Según han explicado las fuentes consultadas, el Ferrocarril estaría interesado en varias unidades que A Coruña adquirió en su momento a los tranvías de Lisboa y Oporto. Algunos de estos tranvías fueron restaurados y circularon por la ciudad gallega, mientras que las otras unidades o bien no se llegaron a rehabilitar o se guardaron para disponer de piezas de repuesto. A Coruña tan sólo se opone a la venta de dos tranvías históricos que a principios del siglo XX recorrieron las calles de esta ciudad. El concejal coruñés Francisco Dinís Díaz, titular de las áreas de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad, autorizó recientemente las negociaciones con el tren de Sóller. En el marco de estas conversaciones, próximamente varios técnicos del Ferrocarril viajarán a Galicia para comprobar in situ el estado de conservación del material rodante y evaluar la posibilidad de adquirirlo.

El Ferrocarril de Sóller quiere ampliar la flota de tranvías con el fin de incrementar la oferta de plazas en la línea que une Sóller y el Port. En 2015 sondeó la posibilidad de adquirir algunas unidades de los tranvías coruñeses, pero estas negociaciones, reactivadas en varias ocasiones, no llegaron a fructificar en ningún acuerdo. La empresa sollerica lo achacó a cuestiones burocráticas, ya que la propiedad de los tranvías que quiere adquirir está en manos de una administración pública. En aquellos momentos, A Coruña no tenía claro si recuperaría o no su tranvía.