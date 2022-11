El Govern insiste a Pollença que informe sobre los residuos del hotel Formentor

La dirección general de Residuos y Educación Ambiental de la conselleria de Medio Ambiente ha emitido un dictamen en el que informa de forma desfavorable a los estudios de gestión de residuos de las obras de construcción y demolición del hotel Formentor que ha presentado el ayuntamiento de Pollença y requiere a la institución municipal que inste a la propiedad del hotel a presentar un estudio que cumpla con la actual normativa de residuos y que complete la documentación solicitada sobre esta cuestión, ya que la información presentada hasta ahora es insuficiente.

El informe, firmado el 20 de octubre y registrado el lunes en el Ayuntamiento, responde a la documentación presentada por Pollença el 19 de septiembre que incluía las alegaciones contra la sanción de 3.000 euros impuesta por Medio Ambiente al Consistorio por no haber entregado el plan de residuos de las obras del hotel Formentor, que ha sido requerido por la Conselleria en diversas ocasiones. No obstante, esta documentación adicional presentada por Pollença sigue sin satisfacer las expectativas del Govern, que insiste en que el Ayuntamiento requiera a la promotora la información que se solicita sobre la gestión de los residuos generados en los trabajos de demolición y reconstrucción del hotel.

Según el informe de Medio Ambiente al que ha tenido acceso este diario, el Ayuntamiento presentó una serie de documentos relativos al proyecto de reforma del hotel Formentor que incluyen varias versiones diferentes del estudio de gestión de residuos y que, además, se basan en normativas que no son de aplicación en Mallorca.

Por otra parte, los estudios presentados por el Ayuntamiento no incluyen estimaciones sobre la cantidad ni el volumen de residuos que se generarán en las obras del hotel, por lo que se incumple el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Además, el informe destaca que en el apartado relativo a las medidas de prevención de residuos, la documentación aportada es de «carácter genérico» que «se repite en numerosos estudios de gestión de residuos presentados por otros promotores» y reclama que se concreten las medidas de prevención que se aplican en las obras del hotel Formentor.

También obliga a informar sobre los residuos que se reutilizarán o valorizarán in situ y no solamente sobre los que se tratarán en las instalaciones de gestión de los residuos. En este sentido, reprocha que en ningún documento consta la ubicación de los residuos y el material natural excavado, por lo que insta a aportar los planos que identifiquen estas zonas del entorno del hotel. El informe destaca también que no se han concretado las prescripciones técnicas en relación al almacenaje, manejo y separación de los residuos ni se ha aportado el coste económico previsto de la gestión de los escombros. Además, subraya que a día de hoy no consta ninguna inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Balears que identifique a los productores de los residuos generados en las obras del hotel Formentor «de acuerdo con las cantidades de residuos generadas».

El regidor de Urbanismo de Pollença, Tomeu Cifre, destacó ayer que el informe del Govern «no está relacionado con la licencia de reconstrucción del hotel» y añadió que el Ayuntamiento remitirá el informe a la propiedad del hotel Formentor para que subsane las deficiencias señaladas por Medio Ambiente en el plan de residuos.