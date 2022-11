Els closos exclosos (Títol Manllevat)

Presentar, en aquestes altures, el jaciment d’Els Closos de Can Gaià, pot semblar innocent, ja que aquest indret d’alt nivell arqueològic i patrimonial és notícia cada estiu, quan durant mes i mig, un bon grapat de professionals i voluntaris hi fan feina, ja des de bon matí i fins caiguda d’horabaixa. Els Closos de Can Gaià de Portocolom i el seu interès històric són coneguts arreu. O almanco és el que hauria de ser, ja que sembla que els nostres polítics ignoren, una vegada i una altra, el seu interès i la bona feina que allà s’hi fa.

Sí, tothom sap de l’envergadura del projecte, menys les persones que han de decidir si hi arriben mitjans públics, i que miren cap a una altra banda cada vegada que han de decidir si inverteixen en el projecte. I és que posar diners públics a una investigació i recerca històriques no és una despesa, és una inversió, que prest o tard retornarà a la societat, en forma de descobriments i, per tant, coneixement, o en forma de reclam (fins i tot turístic, si voleu), ja que són moltes les persones, famílies i escoles que s’hi acostaran.

Ja cansats, no de fer feina arqueològica, sinó que les administracions els ignorin, els membres de l’equip tècnic així com l’Asssociació Amics dels Closos i la plataforma Salvem Portocolom, han organitzat per dissabte dia 12, a les 11 hores i en el mateix jaciment, una concentració popular amb el lema Closos Exclosos, amb el fi de clamar el que hauria de ser seu, per llei: recursos.

I és que el Govern de les Illes Balears ha exclòs Els Closos, un cop més (i van...) de les diverses inversions que es realitzaran amb el pressupost extret de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS).

I això no és tot, ja que a aquesta manera d’actuar s’hi afegeix el fet que, en les dues reunions mantingudes amb el conseller Miquel Company, aquest es mostrà molt interessat en el finançament del projecte, amb la qual cosa donava a entendre que per ell era prioritari. Com es demanen els representants de les excavacions: «Tot ha estat una cortina de fum per aturar les nostres protestes?» La resposta és: segurament sí. Per tant, hem de parlar d’engany, quan no de presa de pèl.

Amb aquest acte reivindicatiu de dissabte, la societat vol expressar el malestar vers la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura d’excloure el que seria un gran projecte en tots els sentits (històric, cultural, educatiu...): La creació d’un Parc Arqueològic a la zona d’Els Closos de Can Gaià. Un parc que serviria per promou la millora en l’adequació del jaciment, la creació d’un centre d’interpretació i la construcció d’una naveta a escala real per crear una experiència immersiva i vivencial al visitant.

Però aquesta negativa ja no és la primera, recordem que el 2018 es decidí destinar més d’un milió d’euros al projecte, quantitat que mai no va arribar per anar a altres partides, per ventura també necessitades d’ajuda, arran de la pandèmia. Ara bé, passat un temps prudencial i amb una suposada normalitat que va portar al Govern a subvencionar esdeveniments musicals privats de trista memòria, el Parc d’Els Closos encara no és una realitat i només existeix sobre el paper, com a projecte.

Trist, molt trist.