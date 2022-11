Lletra Menuda | El deterioro se hace visible con denuncia pública

El término municipal de Felanitx experimenta un proceso de deterioro medioambiental y paisajístico que parece negar la evidencia de lo que salta a la vista. Las cosas no se dan por evidentes y reales hasta que alguien las denuncia con argumentos. Mientras no llega este momento, vista gorda al canto. Es un problema de desenfoque de la visión institucional y colectiva.

Cuando todavía no se borrado del todo la secuela del gran vertedero de Can Alou del que nadie se percató hasta que Greenpeace expuso su gran tonelaje a la vergüenza pública y mientras todavía no se ha sedimentado el polvo de la invasión motorizada en la costa protegida, Terraferida alza la voz de alarma sobre un circuito de motocross que lleva dos décadas creciendo despreciando un ANEI. Los rugidos, saltos y polvareda de las motos ni se ven ni se oyen, nada se sabe de las actas levantadas por los agentes de Medio Ambiente. La protección del entorno natural parece ser cuestión de decreto oficial afectado por una doble moral de un sector de la sociedad.