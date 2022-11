Hasta tres vehículos de la misma unidad familiar podrán estacionar frente a las placas de los vados permanentes de Sóller. Y la tramitación de los distintivos que se crearán para que estos vehículos no sean multados no supondrá el pago de ninguna tasa para sus titulares. Estos son dos de los aspectos que recogerá la ordenanza municipal que se elevará al próximo pleno de la corporación para su aprobación inicial.

La norma que se tramitará en el plenario tiene como finalidad convertir en zonas de estacionamiento los espacios de los vados permanentes en los que actualmente está prohibido aparcar. La normativa que se articulará mediante una ordenanza permitirá que hasta tres vehículos de la unidad familiar puedan disponer del preceptivo distintivo que les permitirá poder aparcar frente a los vados permanentes.

La medida que finalmente impulsa el Ayuntamiento tiene como finalidad facilitar el estacionamiento de los residentes en el casco urbano, de forma que las zonas ahora donde está prohibido el estacionamiento puedan permitir el aparcamiento de vehículos sin el peligro de ser multados.

La medida no afectará a todas las zonas de Sóller. Sólo afectará en aquellas calles donde se puede aparcar al lado donde se encuentran los vados permanentes, mientras que en las vías en las que no se puede estacionar o está prohibido, la ordenanza no tendrá aplicación efectiva.