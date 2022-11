Indignación de los vecinos por el mal estado de la plaza de ses Comes de Porto Cristo

Los vecinos de Porto Cristo, en Manacor, están muy indignados por el pésimo estado en el que se encuentra en la actualidad la conocida plaza de ses Comes. Se trata de los pocos espacios públicos donde los niños, acompañados de sus padres, pueden acudir a jugar, ya que cuenta con una pista de juegos y de varios columpios para divertirse, además de bancos donde se pueden sentar.

Los residentes se quejan que, al caer la tarde, jugar en esta zona pública se ha convertido en un peligro, ya que apenas hay luz artificial. Es un espacio con pocas farolas y, además, muchas de ellas ni siquiera se encienden, de tal manera que el parque infantil está prácticamente a oscuras.

Estos últimos días, en los que se ha acortado el tiempo de luz solar y cada vez oscurece más pronto, es prácticamente imposible que los menores o los adolescentes puedan practicar deporte en la pista de juego. Esta área para practicar deporte está prácticamente a oscuras y los niños solo pueden disfrutar de la mínima luz que se desprende de la farola del edificio de enfrente.

Otra de las deficiencias que denuncian los vecinos de Porto Cristo es que no se reparan las roturas de los columpios o del castillo de juego de los niños. Afirman que hay zonas peligrosas y temen que en cualquier momento alguno de los usuarios pueda tener un accidente grave. Estas roturas, según afirman, no son recientes, sino que llevan mucho tiempo y que los responsables de mantenimiento del Ayuntamiento lo saben, porque se lo han comunicado. Sin embargo, estos avisos no están teniendo ningún efecto.

No solo el espacio público sufre una carencia de zonas con la suficiente luz artificial. Los vecinos afirman que muchos de los bancos de la plaza están destrozados. Algunos de ellos están afectados por la carcoma, que ya ha destruido por dentro la madera de algunos de estos bancos. Los vecinos aseguran que los padres no se atreven a sentarse en este espacio, porque temen que en cualquier momento la madera se rompa y se puede producir algún accidente.

Los residentes recuerdan que Porto Cristo es una zona con escasos espacios públicos donde los niños puedan jugar. Por ello, consideran que el Ayuntamiento debería preocuparse algo más por realizar un mantenimiento adecuado a esta zona de juegos. De entrada, se conformarían en que hubiera algo más de luz para que los niños jueguen.