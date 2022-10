Més denuncia que Sineu expropia un solar rústico a la familia de una regidora del PP

Més per Sineu ha denunciado que el ayuntamiento de Sineu ha decidido «a última hora» expropiar un terreno rústico al familiar de una regidora del PP para habilitar el nuevo Parc Verd de la localidad y que además el solar, de 11.535 metros cuadrados, se ha valorado en 97.431 euros, un precio que la formación considera «excesivo» al tratarse de una parcela rústica.

Més, que ha recuperado la marca electoral tras la disolución de Gent per Sineu (que mantiene esta denominación en el pleno como principal grupo de la oposición), critica que el equipo de gobierno formado por el PP y un regidor no adscrito procedente de Ciudadanos, convocó un pleno extraordinario el pasado 19 de octubre, solo un día antes de que finalizara el plazo para poder acogerse al procedimiento urbanístico extraordinario para la ordenación de sistemas generales de infraestructuras plasmado en un artículo de la ley de Medidas Urgentes y Extraordinarias para el impulso de la actividad económica, que propone potenciar la recogida municipal de residuos en los puntos verdes.

Este artículo al que ha decidido acogerse el Ayuntamiento establece como prioridad que los equipamientos de recogida de residuos deben implementarse en suelo urbano o urbanizable, pero también contempla la posibilidad de que los terrenos sean rústicos siempre que esté bien justificado y no existan alternativas ya ordenadas en el planeamiento urbanístico municipal.

En un principio, el ayuntamiento de Sineu tenía previsto regularizar el actual Parc Verd, ubicado en un terreno urbano junto al instituto, e incluso contaba con un informe favorable de la comisión balear de Medio Ambiente para adaptar este espacio a la normativa vigente con una inversión de casi 200.000 euros.

«Sorprendentemente», indica Més, el equipo de gobierno convocó una comisión informativa seguida de un pleno extraordinario el mismo 19 de octubre para acogerse al citado procedimiento extraordinario, un día antes de que caducara su aplicación, para «iniciar el expediente de expropiación» del terreno rústico y proponer un cambio de calificación de toda la parcela como Sistema General de Infraestructura y Equipamiento.

La habilitación del futuro Parc Verd en este solar ubicado en la antigua carretera de Inca, a pocos metros del cementerio, costará al Ayuntamiento unos 352.000 euros, según la formación ecosoberanista, aunque multiplicará por seis la extensión del actual punto verde de la localidad, que tiene unos 2.000 cuadrados.

Por todo ello, Més per Sineu «cuestiona» este «cambio brusco» del Ayuntamiento, que «ha tenido dos años para tramitarlo y lo ha hecho en el último minuto», con una precipitación que habría implicado un «sobrecoste» en la operación inmobiliaria. También denuncia que no se haya convocado un concurso público para valorar otras parcelas que «habrían salido más baratas que el valor de esta expropiación», por lo que reprocha la «falta de transparencia» del equipo de gobierno, que no ha activado la participación ciudadana, y la falta de información a la oposición, teniendo en cuenta que el solar elegido «pertenece a un empleado del Ayuntamiento y familiar de una regidora del PP».

El alcalde dice que dispone de informes favorables

El alcalde de Sineu, Tomeu Mulet (PP), salió este domingo al paso de la denuncia de Més y aseguró que el Ayuntamiento «no ha comprado ningún solar, solo ha aprobado una modificación puntual de las NNSS para cambiar el Parc Verd de sitio», si bien admitió que la futura expropiación del solar rústico «cuenta con todos los informes técnicos favorables». Mulet asegura que «se han valorado diferentes alternativas» pero que los técnicos «han dicho que la mejor ubicación para el Parc Verd es esta porque en el entorno ya hay diferentes equipamientos como el cementerio o un almacén de construcción, por lo que se minimiza el impacto».

El alcalde añade que el precio de expropiación ha sido valorado por un gabinete y resta importancia al hecho de que sea propiedad de la familia de una regidora. «Estamos muy tranquilos», zanja.