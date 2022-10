El lento renacer del entorno del Teatre Principal de Inca

Hace casi un año, el flamante nuevo Teatre Principal de Inca abría el telón con un espectáculo del cómico José Corbacho que coincidió con la ‘revetlla’ del Dijous Bo, el día más especial del año en la ciudad. Se iniciaba así una nueva etapa ilusionante para la capital del Raiguer, al tiempo que se daba carpetazo a un largo periodo de frustraciones relacionadas con una reforma que se hizo eterna y que tuvo que superar muchos obstáculos técnicos, económicos y políticos. ¿Ha cumplido con las expectativas generadas la reapertura del espacio escénico? ¿Qué impacto ha tenido en el urbanismo y la economía de la ciudad?

La creación de un equipamiento público de esta dimensión, con un diseño moderno que destaca sobre el conjunto arquitectónico en el que se ha erigido, suele implicar una transformación paulatina del entorno desde el punto de vista urbanístico y comercial. En el caso de Inca, todo indica que la adaptación del barrio al rol que desempeña el teatro será lenta porque el entorno apenas ha sufrido cambios y la gran mayoría de locales comerciales que permanecían cerrados en las calles Teatre y Can Vidal antes de la apertura del teatro siguen con el candado en la puerta y carteles de ‘se vende’ o ‘se alquila’.

De momento, la aparición del esperado equipamiento cultural no se ha traducido en un florecimiento comercial de la zona. Eso sí, a lo largo de este año se ha inaugurado un hotel de interior a pocos metros del teatro, y también una academia de música en el local donde hasta hace poco tiempo había un pequeño bar que apenas resistió varios meses.

Tampoco hay previsión de abrir nuevos comercios en los próximos meses. De hecho, según datos aportados por el ayuntamiento de Inca, no se ha solicitado ninguna licencia de actividades en el entorno del teatro, a pesar de que más de 20.000 personas han asistido a algún espectáculo desde su inauguración que, en principio, serían clientes potenciales de una incipiente oferta comercial.

El Consistorio cree que es cuestión de tiempo. «Hay que tener en cuenta que ha pasado una pandemia, es un año atípico todavía, y la gente se lo piensa dos veces antes de abrir un comercio», explica el regidor de Urbanismo y Patrimonio, Andreu Caballero.

Además, las obras municipales en el entorno del teatro todavía no han terminado. El Ayuntamiento confía en que la apertura al público de una nueva plaza como resultado del derribo de varias viviendas degradadas que fueron compradas para este fin por el Consistorio sea un auténtico punto de inflexión para la transformación del barrio.

El nuevo espacio urbano, ubicado justo enfrente de teatro, oxigenará la zona e intensificará la dimensión arquitectónica del equipamiento, con sus característicos paneles dorados. Actualmente se está redactando el proyecto, que se complementará con una actuación de embellecimiento de las calles adyacentes para conectar el teatro con la céntrica Plaça d’Espanya a modo de boulevard, un macroproyecto valorado en 1,5 millones de euros que, en principio, se acometerá durante la próxima legislatura.

Una vez ejecutado este proceso de esponjamiento, el barrio del teatro ganará nuevos espacios peatonales para la socialización y tal vez sea un reclamo para la iniciativa comercial y la reforma de fachadas particulares con subvenciones municipales.

El impacto económico

En cualquier caso, el ayuntamiento de Inca asegura que la apertura del teatro ha sido beneficiosa para el tejido comercial del centro de la ciudad, aunque la iniciativa privada considera que actualmente existe un desajuste entre los horarios comerciales y los del teatro, que a veces no coinciden. Así lo explica el empresario Pep Nicolau, presidente de la asociación de comerciantes, que destaca el importante tirón que ha significado el teatro para el comercio local porque «mucha gente viene antes de la obra y aprovecha para hacer compras y después se queda a cenar». No obstante, admite que todavía falta trabajo por hacer. «Debemos intentar que los locales comerciales y de restauración del centro puedan abrir más horas para que los usuarios del teatro puedan ir a cenar sin prisas o a tomar una copa», aunque reconoce que «cambiar los hábitos comerciales es difícil porque implica la contratación de personal y a veces no es rentable».

En la Plaça d’Espanya, la más próxima al teatro, apenas quedan dos bares, aunque estos días el propio Nicolau ha abierto otro local de restauración. «La idea es conseguir que la gente que venga al teatro no lo encuentre todo cerrado, tenemos que trabajar en este sentido», añade el representante comercial, que cita como ejemplo de dinamización comercial el caso de la Plaça del Mercat Cobert, recientemente reformada, en cuyo entorno ha empezado a brotar una oferta comercial incipiente.

Por su parte, el regidor de Economía Local, Turismo y Promoción de la ciudad, Miguel Ángel Cortés, asegura que la inauguración del teatro «ha significado un gran escaparate para Inca porque ha conseguido que gente que no venía a la ciudad ahora lo haga, un público diferente al que viene siempre por las ferias y el Dijous Bo». Al igual que Nicolau, Cortés piensa que la adaptación de los horarios comerciales para aprovechar el tirón del teatro es necesaria, pero «complicada».

Cortés cree que el resurgimiento comercial del barrio se iniciará cuando la nueva plaza enfrente del teatro esté acabada. «Será un espacio brutal, diáfano, que se usará mucho», señala. También considera que la calle del teatro, antiguamente llena de comercios hoy cerrados, «es una vía difícil, con aceras estrechas, que deberá mejorarse». El florecimiento comercial será lento, pero la semilla ya está plantada.