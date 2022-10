Malestar en Alcúdia por posibles pruebas vinculadas al cable eléctrico

La preocupación vecinal por la puesta en marcha del proyecto del segundo cable eléctrico en el municipio de Alcúdia se ha intensificado estos días por la presencia de varios técnicos topógrafos que han realizado mediciones en diversas calles de la zona de Bonaire que podrían estar relacionadas con el futuro trazado de la infraestructura eléctrica que, procedente de la península, entrará en Mallorca por el municipio del Nord.

Los topógrafos han realizado una serie de marcas en la calzada del Camí de s’Hort dels Moros, por lo que los vecinos de la zona sospechan que podría tratarse del itinerario que seguiría el cable en dirección a la central de Es Murterar después de tocar tierra por la urbanización de Bonaire. Fuentes vecinales han explicado a este diario que los mismos topógrafos habrían confirmado que su trabajo está relacionado con el cable eléctrico, lo que alimenta las sospechas de los residentes.

El alcalde de Alcúdia, Domingo Bonnín, ha asegurado este miércoles a este diario que tenía constancia de la presencia de estos técnicos en las calles del municipio pero ha añadido que no sabe realmente si su cometido está directamente vinculado al trazado del cable eléctrico. Eso sí, ha confirmado que los trabajos técnicos se ubican en un sector de Bonaire por el que la conselleria de Transición Energética ha realizado una propuesta de trazado del cable. «No puedo confirmar ni desmentir nada», apunta Bonnín. El alcalde asegura que todavía no se ha consensuado un trazado definitivo después de que hace varias semanas se reuniera con el vicepresidente Juan Pedro Yllanes para tratar de acercar posturas en esta cuestión. De momento no hay ningún otro contacto previsto entre ambas instituciones.

El regidor ha reiterado que el Ayuntamiento «hace lo que puede» para oponerse al proyecto y ha recordado que se ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la resolución del Consejo de Ministros que aprobó la planificación de la red de transporte de energía eléctrica hasta 2026, un plan que contempla la habilitación del segundo cable. Este recurso ha sido admitido a trámite, confirma Domingo Bonnín.

Mientras, la preocupación vecinal va en aumento. A la campaña digital de recogida de firmas, que ya supera los mil apoyos, se suma ahora una iniciativa para recoger firmas físicamente que se registrarán en el Ayuntamiento cuando obtengan los apoyos suficientes. La oposición también ha hecho un frente común contra el proyecto.