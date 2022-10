Toni Galmés: "Lo que define mejor mi estilo y mis historias es la nostalgia”

Antoni Galmés (Manacor, 1983) estudió Bellas Artes en la Universitat de Barcelona. De vuelta a la isla en 2019, combina sus trabajos editoriales con la docencia en la escuela universitaria ADEMA de Palma. ‘La Treva’ es su último libro ilustrado, basado en el episodio protagonizado por soldados británicos y alemanes cuando, el día de Navidad de 1914, silenciaron sus armas por un partido de fútbol. Sale a la venta este próximo 3 de noviembre.

¿Cómo definiría ‘La Treva’?

Es un cuento de Navidad con el que estoy muy ilusionado. No es un libro sobre la guerra sino sobre la paz, sobre la convivencia. El conflicto es el telón de fondo de una historia de amistad que tiene un giro final mágico.

¿Cuándo nació la necesidad de contar esta historia en dibujos?

En cuanto a la historia, es un episodio ya mítico de la Primera Guerra Mundial que yo leí en 2017. Aunque es cierto que no todos los historiadores se ponen de acuerdo sobre su veracidad, ya que es muy complicado de demostrar. Si se refiere al proyecto, ‘La Treva’ nació durante la pandemia, un poco respondiendo a las ganas que tenía de hacer cosas nuevas con ideas propias, fuera de la publicidad y los encargos en los que trabajaba cuando estaba viviendo en Barcelona.

¿Es fácil editar una historia como esta hoy en día?

No lo es. ‘La Treva’ fue el proyecto ganador de una de las subvenciones para la edición de libros ilustrados que convocó el Institut d’Estudis Baleàrics en 2019. Lo bueno es que dentro de ella hay además una partida para facilitar la traducción a las editoriales extranjeras interesadas. Las ayudas culturales siguen siendo muy importantes, al menos en nuestro sector. Por iniciativa propia no hubiera sido posible.

Pero después hay que imprimirlo…

Efectivamente después vino la labor de buscar editorial, y fue ahí cuando surgió la oportunidad de hacerlo con La Galera. Ya está en máquinas. Tiene un formato cuadrado, de 40 páginas y con un desplegable de un metro de largo con la representación de una trinchera. Con un párrafo de texto en cada página.

¿Está enfocado solo a un público infantil?

Está pensado para niños a partir de seis años, pero tiene distintos niveles de lectura para que los padres también puedan disfrutar de él.

Su trazo siempre ha sido muy amable, una seña de identidad que repite aquí...

Mi temática principal, lo que define mejor mis historias y mi estilo diría que es la nostalgia, la amistad y esos momentos más entrañables y espontáneos de la vida.

¿Invierte más tiempo en el dibujo o en la historia que se cuenta?

La mayor parte del trabajo se hace sin un lápiz en la mano, con ello quiero decir que es la idea y su búsqueda lo más importante para mi, más que la elaboración técnica… está claro que el dibujo debe estar bien hecho y ser agradable, pero sin lo primero el libro no funcionaría.

¿Qué técnica suele utilizar?

He vuelto a la tinta y la acuarela en substitución de la ilustración digital, aunque eso no quiere decir que me parezca mal. Es un retorno a las técnicas tradicionales que el lector y el mercado valoran mucho. De hecho pude entrar en Francia, por ejemplo, porque trabajaba con la acuarela y con plancha única.

Por cierto, ¿qué es el ‘inktober’ en el que también está activo?

Es un challenge mundial creado en 2009 por el ilustrador Jake Parker, y en el que cualquiera puede participar. Se trata de realizar un dibujo al día utilizando la tinta como material (de ahí su nombre) y en base a una palabra inspiratoria elegida para cada uno de los 30 días de octubre. Una vez completada, la ilustración se sube a las redes sociales.

No es tan sencillo como puede parecer…

No es un reto fácil. Las palabras, que pueden ser desde sustantivos hasta adjetivos, dan pie a que a partir de ellas pueden salir cosas muy diferentes. Se trata de estimular la creatividad. Cada día Parker escoge unos cuantos dibujos y los publica en su perfil de Instagram. Una de esas ilustraciones fue compartida por Jake Parker, lo que supuso que tuviera una repercusión mundial y gente de fuera del circuito estatal me empezara a seguir y a prestar atención. Lo que me sirvió a su vez para tener más fuerzas para continuar en este mundo, que es bastante complicado.

¿Este año hay un nexo especial, no?

Así es. Para esta edición he elegido al personaje principal de ‘La Treva’, en blanco y negro con algún toque de color. Es algo parecido a lo que hice en 2019 cuando estaba esperando a mi hija; también decidí basarme cada día en los mismos personajes, en aquella ocasión en una niña y su perro.

¿Invierte mucho tiempo plasmar una imagen a partir de la palabra?, ¿Se le hace complicado?

Como le decía son las ideas las que me llevan más tiempo y trabajo. Una vez tengo la situación en mi cabeza y cómo quiero plasmarla, la técnica es más fácil. Supongo que pasa lo mismo con un escritor. Dibujo a primera hora de la mañana, cuando estoy súper estimulado creativamente hablando. Me levanto sobre las cinco para adelantar el trabajo del día antes de que todo el mundo despierte. En el caso de la ilustración para ‘inktober’ primero paso por campos semánticos y de ahí los relaciono con conceptos transversales. Una vez lo tengo todo, la ilustración me lleva entre 15 y 20 minutos.

¿Cuándo presentará ‘La Treva’ en sociedad?

Entre el 17 y 18 de diciembre se hará una presentación oficial en la librería ‘La il·lustrada’ de Manacor con algunos dibujos originales.