Fent i Desfent | Identifican los restos de Aurora Picornell en el cementerio de Son Coletes

¡Qué pereza, querida! Cuando me propusiste el tema decidí morderme la lengua para ser políticamente correcto. Pero no. Decía esta semana Yllanes que fue un día histórico para Balears el haber encontrado los restos de Aurora Picornell. Será para él, la familia de la asesinada o sus allegados, entre otros. Para mi me resulta indiferente porque al parecer nuestras instituciones dan valor a las personas en función de su ideología política. Es lo que nos han impuesto. Y como que Picornell era de izquierdas según parece, se merece todos los honores mientras que otros han de moverse entre el silencio y la indiferencia de aquellos que se toman el derecho de decidir qué día es histórico. Los mismos que se ponen de perfil con las checas de Carrillo o quieren, sí o sí, derribar monumentos porque exaltan no sé qué. Y mira que he mirado de todos los lados al monolito de Sa Faixina y he sido incapaz de encontrar la sudoración fascista que supuestamente todavía desprende. En fin, que cada cual fije sus días históricos pero que no me metan a mí en el mismo saco. Fue un día histórico para la memoria histórica selectiva que nos han impuesto. Para mi será histórico el día que los baleares den una patada al trasero a esta tribu que nos gobierna.

Desfent | Aurora Picornell fue, es y será un símbolo

¡Menudo tema te propuse, querido! Intuyo que tu escrito provocará que más de uno a los que llamas esquerrenet se te tire a la yugular. Pell de gallina les habrán provocado tus palabras, no el propio hallazgo. Menos mal que este intercambio epistolar se publica cuando tienes un pie en los madriles y estarás unos días desconectado de la realidad insular porque te caerán críticas a diestro y siniestro. Tengo que confesar que la noticia de que identificaran los restos de Aurora de Picornell en Son Coletes me emocionó. He vivido en primera línea las excavaciones tanto de Manacor como de Porreres. El nombre de Aurora Picornell siempre estaba presente y ahora los deseos de encontrarla ya no son deseos, son una realidad. No se si el día era histórico pero sí sé que su hallazgo permitirá aclarar la historia. La Pasionaria de Mallorca y las Rojas del Molinar no estaban en Porreres como siempre se había mantenido. Desde el primer día que empezaron las excavaciones en Son Coletes se dijo que era un abrir para cerrar heridas pero lo cierto es que lo descubierto en el cementerio manacorí, palada a palada, permitirá hacer justicia. Aurora Picornell fue, es y será un símbolo de lucha.