La artista Josefina Pino reivindica el Calvari de Felanitx a través de sus pinturas

Reivindicar un espacio muy sentido de Felanitx como el Calvari a través del arte es lo que ha logrado Josefina Pino con su exposición Paisatges de la Memòria. Así en Josefina Pino versus el Calvari, el recuerdo juega con la mirada y reivindica a través del lienzo.

Tal y como describe Ramon de Campos en el prólogo del catálogo de la muestra «Pino te dibuja un paisaje y te lo hace vivir». Y es que las obras que componen la muestra son auténticos flashes, recuerdos de este espacio tan querido por los felanitxers y felanitxers que su autora ha plasmado en sus cuadros tanto en forma de pintura como de collage.

Pese a que sentencia un «no soy una pintora de paisajes», en esta muestra la creadora ha conseguido que los residentes felanitxers logren retroceder a la infancia a través de sus pinturas. «Evoca una sonrisa», comenta una espectadora mientras recorre la sala de la Casa de Cultura, que exhibe el Calvari de Josefina Pino hasta el próximo 13 de noviembre.

Alegría

«Te provoca una alegría por todos esos recuerdos», añade otra visitante. Así, durante el recorrido van surgiendo anécdotas y recuerdos entre los visitantes, unos «flashes» [como define Pino] que ha estampado con colores vivos en forma de collage y pintura. En sus creaciones, no faltan el Via Crucis, el camí del dimoni, sa mà des dimoni, sa capella, la casa Bellavista, las religiosas paleta en mano haciendo trabajos de rehabilitación, la propia autora de niña, los jardines, los rosales y tantas otras estampas que, en definitiva, permiten al espectador contemplar el Calvari desde distintas perspectivas. «Ramon me invitó a plasmar otra perspectiva. A pintar vistas, ir más allá del camí del dimoni», confiesa Pino que agradece a Ramon que le haya «dado palabras a sus pensamientos».

Incivismo

«Ahora todo esto está abandonado. Es víctima del vandalismo. Está sucio», lamenta Pino que denuncia el incivismo que sufre la zona y reclama a las instituciones que «tomen nota». «Todo el mundo aprecia el Calvari pero nadie hace nada». Ideas no les faltan. «No basta con rehabilitar», interviene Ramon de Campos. «Hay que darle un uso como podría ser una hospedería que se incluyera en la red de refugios del Consell o un espacio polivalente», proponen.

Además, como relata Ramon de Campos en el texto que acompaña la exposición, «quiere servir para reivindicar la memoria y la deseable recuperación del espacio del Oratorio, hoy abandonado y en ruina, y de los huertos y la caseta de herramientas…».

«Es un patrimonio histórico, cultural y espiritual de Felanitx»

«Es un patrimonio histórico, cultural y espiritual de Felanitx», defiende Ramon. Por ello, reclaman su rehabilitación como espacio polivalente, multicultural y abierto a todas las sensibilidades espirituales». De hecho, no descartan que a raíz de dicha exposición unir fuerzas y llegar a impulsar una asociación para defender la recuperación de este espacio.

La idea de la exposición nació en pleno confinamiento pero fue un dibujo sobre el Calvari días antes de morir quien le inspiró a plasmar sus recuerdos de antaño en acrílicos sobre tela, cartón y collage. Es, según relata Ramon en su texto, «una pintura pop-poética, entre la abstracción más progresiva y un cubismo falso naïf, en una multitud de líneas programáticas pictóricas que dan gusto». «Josefina Pino te crea un pentagrama musical de colores y tintas. En un viaje a través de la imaginación nos muestra todos los colores del cielo», describe sobre su pintura Ramon de Campos.

Recuerdos

Y es que Josefina Pino cuenta, con una sonrisa en la cara, que cuando era pequeña vivía frente al Calvari. De «sa casa de ses monges», recuerda con alegría sus excursiones al Calvari. «Subíamos con una senalla con cemento o grava, ellas se dedicaban a restaurar la zona y nosotras jugábamos todo el tiempo», recuerda una Josefina Pino que regala más de una sonrisa al visitante con esta mirada a la infancia vivida en el entorno del Calvari felanitxer.

