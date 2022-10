Sóller aprueba su plan de inversiones que la oposición califica de “electoralista”

El pleno del ayuntamiento de Sóller dio ayer su visto bueno a la consecución de un plan de inversiones por valor de 3’5 millones de euros que se financiarán a cargo del remanente de tesorería de 2021. Y lo hizo con críticas desde la bancada de la oposición, que calificó la iniciativa de “electoralista” al estar a siete meses de las elecciones y puso en duda que las 63 actuaciones previstas finalmente se lleven a cabo por falta de tiempo.

La propuesta prosperó con el voto favorable de los tres partidos que forman el equipo de gobierno (PP, el Pi y el no adscrito Aguiló), con el voto en contra de Més per Sóller y la abstención de PSOE y Podemos.

Catalina Pizá, portavoz de Podemos, calificó el proyecto de “carta a los reyes magos” cuyo objetivo es “poner Sóller guapo a siete meses de las elecciones”, aunque temió que “algunas actuaciones se hagan con prisas y mal” al recordar que todos los proyectos deben estar adjudicados antes del 31 de diciembre. Más incisiva fue Laura Celià, de Més per Sóller, que justificó su voto en contra criticando unas actuaciones que calificó de “electoralistas” y se preguntó “porqué ahora tira la casa por la ventana y no durante los tres años anteriores”. Apuntó que el listado de inversiones dejan de lado partidas para parques infantiles, vivienda o la continuación de las obras de reforma del teatro Defensora y aseguró que “en cuatro meses pretenden hacer lo que no han hecho en toda la legislatura”. Además de asegurar que “lo hacen para arañar unos cuantos votos” calificó las inversiones de “castillo de fuegos artificiales”.

Por su parte, desde el PSOE, Jaume Mateu puso en duda la “capacidad de gestión” del equipo de gobierno del que lamentó su “falta de planificación, de marcar objetivos claros y coherencia”. Aseguró que el plan de inversiones “es poco serio”.

Falta de colaboración

Desde el equipo de gobierno, sus portavoces defendieron el listado de inversiones y criticaron la falta de colaboración de los partidos de la oposición. Tanto Jaume Bestard como Sebastià Aguiló criticaron el “electoralismo” de las instituciones supramunicipales con los planes de inversiones y ayudas que han promovido recientemente, mientras que Carlos Darder señaló que “las inversiones son necesarias y responden a las necesidades de Sóller”. El alcalde Carlos Simarro, que cerró el debate, aseguró que son “inversiones demandadas” y que “si la oposición se enfada es porque hacemos las cosas bien”. En cuanto a las acusaciones de electoralismo aseveró que “hemos aprendido del Consell y del Govern”.