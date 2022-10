Campos se viste de feria con su Fira d’Octubre, una fira que como indica la tradición se celebra entorno a la festividad de las Verges ya que los antepasados solían aprovechar para adquirir en esta muestra las herramientas y los productos necesarios para las tradicionales matanzas que se celebran durante los meses de otoño e invierno. Es así como nació el carácter matancer de la fira que este jueves ha llenado las principales calles del municipio de expositores y visitantes. En la calle Convent no ha faltado el Mercat Matancer con productos derivados de las matanzas. Así, no han faltado las paradas con sobrasada, botifarrones o camaiot. También han sido claros protagonistas los platos derivados de esta tradición mallorquina. Son muchos los visitantes que han aprovechado la ocasión para degustar un delicioso frit de matances. Además se han podido encontrar delicias no tan tradicionales pero adaptadas a la versión matancera como los ‘nachos matancers’. Y como no podía ser de otra manera en esta fecha, no han faltado los exquisitos buñuelos.

Los visitantes han podido aprovechar la visita a la Fira d’Octubre para disfrutar de exposiciones como Saïm, una instalación matancera de Uschi Burger-Precht y Franca Bonini o el Imaginari Gegant o las maquetas de Toni Company de Cel, terra i mar en miniatura. 'Firó nocturn' Este viernes regresa el Firó Nocturn con más actos programados y una oferta de berenars de frit y menús gastronómicos que harán las delicias a más de uno. Más noticias de Campos en Diario de Mallorca.