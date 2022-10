La izquierda política de Pollença perderá en las próximas elecciones a una de sus formaciones históricas. Alternativa per Pollença, partido asambleario creado hace dos décadas, no se presentará a los comicios municipales por falta de relevos y porque la asamblea de la formación considera que no tienen las «fuerzas suficientes» para afrontar el próximo mandato «en condiciones», según una nota difundida por Alternativa en las redes sociales.

El partido, que inició su andadura en el año 2003 como Alternativa-Esquerra Unida-Els Verds y a partir de 2009 solo con la marca de Alternativa per Pollença, asegura que «después de prácticamente veinte años de hacer política municipal y asambleas, estamos agotados» y añade que «la alegría y la ilusión ya no son las mismas». Y es que desde la formación progresista apuntan que sus miembros «no son políticos, sino personas que hacemos política, personas que han dedicado gran parte de su tiempo libre a militar activamente en un partido político sin esperar ningún beneficio, renunciado a todo privilegio y sin dudar en meterse en todos los saraos municipales sin pensar en ganar o perder votos». Alternativa reconoce que su renuncia a presentarse a las próximas elecciones se debe principalmente a la falta de relevos en la asamblea. «No hemos conseguido incorporar a mucha gente nueva con el paso de los años, el sector joven del partido ya es adulto», explican sin ocultar que han notado a faltar «más participación y no dejarlo todo siempre en manos de los que están en primera fila». El partido añade que «humildemente creemos que hemos contribuido a dignificar la política municipal, a visibilizar injusticias sociales y a acabar con las cacicadas y redes clientelares que hasta nuestra llegada eran el pan de cada día». Por ello, admiten que sienten «rabia» por «no tener fuerzas suficientes» en un momento en el que el panorama político «es complicado para la izquierda». «Se acercan tiempos oscuros y nosotros no tenemos más remedio que replegarnos», lamentan. En su carta de despedida agradecen la colaboración de todos los que han hecho posible el proyecto y citan a Salvador Allende para desear que «un día se abran las grandes alamedas por donde pasen los hombres y mujeres libres para construir una sociedad mejor». La baja de Alternativa se suma a la desaparición de la marca Junts Avançam, que tampoco concurrirá a las elecciones.