Medio Ambiente alerta de una «posible proliferación» de helipuertos privados

En un escrito de respuesta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) sobre la evaluación de impacto ambiental de un proyecto para habilitar un helipuerto en una finca de Andratx, en el ámbito de la Serra de Tramuntana, la comisión balear de Medio Ambiente alerta sobre una «posible proliferación de helipuertos privados de interés esencialmente particular» en la geografía mallorquina e insta a «valorar las consecuencias» que podría tener una eventual evaluación favorable al proyecto «a nivel de precedente» para futuras demandas de licencia para la construcción de estas pistas de aterrizaje para helicópteros.

Actualmente, la subdirección general de Evaluación Ambiental del Miteco está tramitando el procedimiento de evaluación ambiental del citado proyecto, a petición de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y al mismo tiempo ha solicitado un informe no vinculante a la comisión balear de Medio Ambiente. La actuación consiste en la construcción de un helipuerto en la finca de Son Orlandis de Andratx, en una cota de 31 metros, para el uso privado del promotor, que justifica su necesidad en la ausencia de rutas accesibles para vehículos de emergencias hacia la vivienda unifamiliar existente en la parcela colindante. La finca está ubicada a 2,5 kilómetros de Andratx y a dos kilómetros del puerto.

Según el documento ambiental presentado por el promotor, la instalación será la única disponible para la zona oeste de la isla y será utilizada por helicópteros con capacidad para el transporte de pasajeros en horario diurno y nocturno.

Se contemplan cuatro operaciones a la semana (dos aterrizajes y dos despegues) con una previsión anual de 104 operaciones, con un máximo de 208, sobre terrenos protegidos. De hecho, el informe de la comisión de Medio Ambiente destaca que «no se permitirá, en ningún caso, el sobrevuelo de espacios naturales protegidos o de espacios de la Red Natura 2000 por parte de helicópteros con origen o destino al helipuerto de Son Orlandis», lo que, en la práctica, según señalan fuentes de la citada comisión, imposibilitaría la construcción del helipuerto, aunque en este caso la decisión corresponde a Madrid. Estas fuentes expresan su preocupación por si esta tendencia «se pone de moda» porque ya han observado una «pauta» en este sentido.

También destaca el dictamen que la instalación «no obedece a un interés público y parece ser incompatible con las Normas del Plan Territorial de Mallorca para la categoría de suelo rústico protegido», por lo que «deberán exponerse claramente los motivos que justifiquen la declaración de interés general del proyecto».

Además, la comisión medioambiental prohíbe la apertura de nuevos caminos o viales e insta a «tomar las máximas precauciones» para evitar el vertido de sustancias contaminantes en una zona especialmente sensible y a compensar la eliminación de árboles trasplantando el mismo número en otras zonas no afectadas por la instalación. Según el proyecto, solo está prevista la tala de un pino y dos acebuches si no es suficiente podarlos, y subraya las emisiones sonoras como el impacto ambiental «más significativo».

Un proyecto aprobado y otros tres en tramitación

El proyecto de construcción de un helipuerto privado en Son Orlandis no es un caso aislado. Tal y como publicó este diario hace unos meses, existen otros tres proyectos en diferentes fases de tramitación para habilitar helipuertos en diferentes zonas de la isla.

Otro helipuerto que también ha solicitado licencia está ubicado en la finca de sa Muntanya de Andratx, un proyecto que también está en fase de evaluación ambiental y contempla unos 40 vuelos anuales.

Por otra parte, en la finca de Es Canons de Artà se ubica otro proyecto ya autorizado sobre una antigua plataforma de hormigón construida por los servicios forestales del Govern. Por último, en la zona de Betlem otro propietario ha expresado su interés en poder disponer de un helipuerto privado y ya habría presentado la documentación correspondiente a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.