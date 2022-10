El futuro colegio de Caimari, declarado como inversión de interés autonómico

El Consell de Govern celebrado el lunes acordó la declaración como una inversión de interés autonómico del futuro Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de Caimari y la consideración como sistema general de equipamiento público docente el solar rústico de propiedad municipal de la zona de ses Deveres donde se proyecta la construcción del centro educativo.

Actualmente, la conselleria de Educación está finalizando la redacción de proyecto de ejecución del futuro equipamiento, muy reivindicado en el municipio debido a que los 66 alumnos escolarizados en el colegio ses Roques tuvieron que trasladarse en el curso 2017-2018 al edificio de Ca les Monges, que no es municipal y además no dispone de los espacios necesarios para el desarrollo de la actividad educativa. El hecho de que una escuela de infantil y primaria pública esté ubicada en un edificio particular alquilado por el Ayuntamiento para este fin es inédito en Balears.

La declaración de interés autonómico implica que la administración tiene ahora un plazo máximo de dos años para presentar el proyecto y otros dos para ejecutar las obras.

La citada declaración permitirá además la construcción del centro en el solar de ses Deveres, de 5.250 metros cuadrados y calificado como suelo rústico común de régimen general, lo que impediría la ubicación de un colegio según el Plan Territorial de Mallorca. El Govern valora la imposibilidad de Selva para adquirir un solar urbano o rústico que reúna las condiciones necesarias, por lo que considera la parcela de ses Deveres como la «única idónea a corto o medio plazo».