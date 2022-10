El Partido Popular de Felanitx pide a Ports de les Illes Balears que restaure «de manera urgente» las barracas de Portocolom «para que no continúen degradándose y evitar que desaparezcan».

En una nota de prensa, los 'populares' han recordado que hace justo un año se aprobó por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento ‘felanitxer’ instar a Ports a reformar estas instalaciones y «no han hecho absolutamente nada para arreglar y conservar este patrimonio marítimo de Portocolom".

La presidenta del PP de Felanitx, Catalina Soler, ha explicado que en 2019 Ports anunció a «bombo y platillo» que destinaría más de siete millones de euros para restaurar las barracas y «a día de hoy las obras no han empezado».

La 'popular' ha señalado que «estas instalaciones están en muy mal estado y con el paso del tiempo el deterioro se agravia» y ha asegurado que «hace tres años que las vallaron y se instalaron muros por no poner en peligro los peatones», pero «desde entonces no han hecho ninguna intervención para recuperarlas y que no se derrumben».

«Si no se ponen las pilas y las reforman, un día habrá una desgracia», ha advertido Soler, quien ha lamentado que «la fachada del núcleo costero presente esta imagen por la dejadez y pasividad de Ports».

«Estamos cansados que el Govern desatienda nuestras demandas. Deben cumplir su palabra y restaurar las barracas de una vez por todas», ha concluido.

En tramitación

Desde Ports IB informan que el proyecto de las barracas está en marcha y sigue su tramitación. En estos momentos, detallan desde este departamento, se está tramitando por parte del Consell de Mallorca la declaración como BIC para «dar la máxima protección a una intervención en la fachada marítima del puerto» de Portocolom.