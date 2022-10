El alcalde de Sant Llorenç: «Cuando suena la alarma, se debe para el mundo»

«Cuando suena la alarma se debe parar el mundo». Así de claro lo explicó el alcalde de Sant Lloren, Pep Jaume, que convocó a la ciudadanía anoche en el Espai 36 para informar de la gestión de la emergencia de la madrugada del viernes cuando el torrente iba al límite y sonó la sirena que avisa a la población de que el peligro de desbordamiento es real. Con el susto aún en el cuerpo y con las emociones a flor de piel por el cuarto aniversario de la mortal torrentada, hizo autocrítica por «si faltó formación a la hora de sonar la alarma» pero también se mostró molesto con el PP por «hacer política» de este suceso. Y es que el mismo viernes el PP llorencí lamentó el «desconcierto generado al activarse el plan de contingencia y pidió que se informara a la población de cómo actuar en caso de emergencia. «El torrente estaba al límite», recordó Pep Jaume. «La alarma debía sonar. Mucha gente sabía lo que pasaba con la alarma activada», sentenció el primer edil que defendió la necesidad de instalar otra sirena en Son Carrió.

Cuando se activa la sirena, advirtió ayer el alcalde, uno se debe quedar donde está, no irse a quitar el coche o a tomar fotografías del torrente. «Se debe parar el mundo», reiteró. «Si uno está en el trabajo, se debe quedar en el sitio seguro. Si uno vive en zona inundable, debe subir a la parte más alta de casa. No se debe circular. No se debe coger el coche ni ir al colegio porque los niños estarán a salvo con los maestros», desgranó el primer edil que aprovechó la cita informativa para explicar el plan de contingencia aprobado por el municipio. Además adelantó que aprovecharán la experiencia vivida durante la madrugada del viernes para modificar la ordenanza y poder multar si la ciudadanía incumple la norma de no aparcar en zonas inundables porque «el otro día fue un caos».

Ante la críticas del PP, el alcalde socialista confesó que es muy feo que hagan política de este tema y les invitó a sumar esfuerzos en vez de atribuir al Ayuntamiento competencias que son propias de Emergencias.

Estaciones

Tras el susto del viernes justo cuatro años después de la mortal torrentada de aquel fatídico 9 de octubre, en la reunión con la ciudadanía, se aprovechó para explicar el funcionamiento de la estación hidrométrica instalada en el municipio para detectar de forma temprana riesgos de inundaciones y que tras las intensas precipitaciones de la semana pasada, los expertos han podido comprobar su «óptimo» funcionamiento. Y es que la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, el director general de Emergencias, Jaume Barceló y el responsable del Grupo de Investigación MEDhyCON de la UIB, Joan Estrany, además del alcalde visitaron ayer una de estas estaciones de monitorización continua instaladas en la cabecera del torrente de Ca n’Amer. También cuentan con estas primeras estaciones las cabeceras del torrente de Canyamel en Artà o el Major en Sóller. Estos dispositivos se suman a otros ya en funcionamiento en Vilafranca, Manacor, sa Pobla, Campanet y Andratx.

Dichas estaciones proporcionan datos en tiempo real con el objetivo de contribuir a mejorar la toma de decisiones. Transmiten información cada diez minutos sobre el caudal de los torrentes, pluviometría y humedad del suelo. La consellera anunció que a finales de año o principios de 2023 está previsto que estén instaladas 32 nuevas estaciones, 24 de ellas en Mallorca. La actuación prioriza las zonas inundables de mayor riesgo. «El objetivo es avisar en 15, 20 o 30 minutos de antelación a la población por si se deben tomar medidas de evacuación ante una emergencia de inundación se avise con una antelación suficiente», resumió Garrido que celebró que estos dispositivos funcionaron ante las lluvias de la semana pasada.

Joan Estrany explicó que las estaciones hidrométricas miden el caudal del torrente mientras que las meteorológicas analizan la humedad del suelo para determinar el umbral en el que se comienza a generar la escorrentía. Estos datos se suman al conocimiento generado por la UIB en los últimos 20 años en materia de hidrología superficial. Esta red todavía se está probando y desplegando pero el experto celebró que «el testeo ha sido óptimo».