Fent i Desfent | El debate de Armengol

Querida, el otro día me leía con tanto detenimiento como frustración las medidas del famoso escudo social que anunció Armengol en el Parlament como pescadera ofrece gerret en la plaza del mercado. Sentí frustración porque de las 30 medidas apenas podría acogerme a una sola -la de tener el bus a precio reducido- porque, por lo demás, deducí que para ella y su gobierno formo parte de la élite mal llamada rica. Me consideraba de clase media hasta que he visto como este gobierno me empobrece ahogándome en impuestos que no bajarán y que debo pagar a plazos para respirar y llegar a fin de mes. En fin, me consolé a mi mismo diciéndome «idiota, si eso del escudo social lo pagas tú!», por lo que me avine a decirme «qué ilusos son los que se creen todo eso». En ese autocoloquio llegué a la conclusión de que el escudo ese no es más que palabrería y que para que uno verdaderamente se puede acoger debe ser, lo que en la calle decimos, «un pobre de solemnidad». En fin, ya llegaremos a eso. Rosa, a ese ritmo ya nos queda poco para cambiar nuestro supermercado por la cola del hambre de turno. Después sí podremos acogernos al escudo social de Armengol.

Desfent | Más trabajo y menos electoralismo

Querido, que iluso eres perdiendo el tiempo con el escudo social armengolista pensando que rascarías algo. Bueno, yo también he perdido el tiempo leyendo los 30 millones que llegarán en 2023 para el Tren de Llevant. Hasta que no lo vea, no lo creo. Llevamos toda la legislatura con anuncios del tren y digo yo, ahora que tenemos fresco el susto de las lluvias torrenciales en el Llevant, ¿no sería más conveniente dejar de anuncios electoralistas y ponerse a trabajar? Hoy se cumplen cuatro años de la torrentada y todo sigue igual. La realidad es que el susto en el cuerpo se lo llevan los vecinos cuando ven que no para de llover. Estoy segura que las imágenes de vecinos de Manacor quitando barro o la instantánea de la playa de s’Illot han puesto los pelos de punta a más de uno solo de volver a recordar la tragedia. Imagínate los vecinos. Esta vez en Sant Llorenç se ha activado la sirena que alerta a la población de que el peligro era real y al PP ‘llorencí’ no se le ocurre nada más que criticar el «desconcierto generado al activar el plan de contingencia». Si lo activas porque lo activas y si no lo activas porque no lo activas. ¡Anda ya! Así las cosas, Joan, asqueada estoy de la política actual.