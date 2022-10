El último pasajero del tren de Llevant

Tomeu Ginard Palou era un joven músico artanenc de 18 años, que en junio de 1977, tuvo la oportunidad de presentarse a unas oposiciones para entrar en la Banda Militar de Palma para optar a una plaza de bombardino. Para ello se desplazó diariamente durante unos días con tren a Palma. Viajaba con el primer tren de la mañana y volvía por la tarde a Artà, después de realizar los exámenes, que debían que durar unos días. No recuerda el día exacto, pero sí que fue después de aquel 15 de junio de 1977, que se realizaron la primeras elecciones democráticas después de la dictadura en España cuando, un día de regreso a Palma, en la estación de Son Servera, se quedó solo en el tren y así realizó el trayecto hasta la próxima estación que era Artà. Al día siguiente tenía que regresar a Palma y se desplazó hasta la estación de tren, donde también se encontraban otros usuarios, allí no les despacharon billetes, porque según les explicó el jefe de la estación, el tren había tenido una avería y no saldría. Pero la realidad fue otra, aquel fue el último viaje del tren que realizaba el trayecto de Palma a Artà, una conexión ferroviaria iniciada en 1921. Así aquel joven se convirtió en el último pasajero que realizó el trayecto de Palma a Artà.

