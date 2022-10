El portal turístico Tripadvisor ha seleccionado a la Playa de Muro como una de los 25 arenales mejores del mundo en los Premios Traveller Choice 2022, en la categoría Best of the Best. La playa mallorquina ha quedado clasificada en el puesto número 17 entre los arenales más votados por los usuarios y de ella se destacan sus aguas cristalinas de tono azul turquesa, la baja profundidad de su costa, lo que la convierte en un lugar perfecto para ir con niños, y su ambiente tranquillo, con un entorno más próximo donde el visitante puede encontrar 30 hoteles y 87 alquileres vacacionales.

Con una extensión de 5,2 kilómetros e incluida en el sistema dunar de la Albufera de Mallorca, la playa de Muro es uno de los arenales de mayor longitud de Baleares, subdividida en cuatro tramos: Playa de Muro sector 1, Playa de Muro sector 2, es Comú y Capellans. Clasificación de los Premios Traveller Choice 2022 a las 25 mejores playas del mundo Grace Bay Beach. Providenciales. Islas Turcas y Caicos. Playa Vardero (Cuba) Turquoise Bay (Australia) Quarta Praia. Morro de Sao Paul. (Brasil) Eagle Beach. Aruba. Radhanagar Beach. Havelock Island. Andaman and Nicobar Islands. Baia do Sancho Fernando de Noronha, Brasil. Trunk Bay Beach. Parque Nacional de las Islas Vírgenes, St. John. Baía dos Golfinhos. Praia de Pipa, Brasil Isola dei Conigl.i Lampedusa, Islas de Sicilia Cable Beach. Broome. Australia Playa de Falésia. Olhos de Água, Portugal Hapuna Beach State Recreation Area. Hawaii Siesta Beach. Florida Maho Bay Beach. Cruz Bay. St. John Poipu Beach. Park Poipu. Hawái Playa de Muro. Mallorca. España. Playa Manuel Antonio. Parque Nacional Manuel Antonio, Costa Rica Playa Norte. Isla Mujeres. Mexico Nungwi Beach. Nungwi, Tanzania Magens Bay. Magens Bay, St. Thomas Nissi Beach. Ayia Napa, Chipre Playa Bávaro. República Dominicana. Balos Lagoon Kissamos. Grecia Yonaha Maehama Beach. Miyakojima,.Japón