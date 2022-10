Susto en el cuerpo en Sant Llorenç. El domingo se cumplen cuatro años de la devastadora torrentada que se sesgó la vida a trece personas y azotó de lleno el Llevant. Anoche se vivieron escenas de pánico. El recuerdo de la tragedia está presente pero cuando llueve y, sobre todo, como anoche el miedo invade al municipio. Se vivieron momentos de “psicosis” pero por suerte todo ha quedado en un susto. Llevaba lloviendo desde las 23.30. No paraba. Ya a más de un vecino le costó conciliar el sueño, otros optaron por cerrar a cal y canto. El recuerdo de la tragedia volvía a tomar protagonismo. El susto llegó a la una y media de la madrugada cuando sonó la sirena que el Ayuntamiento instaló en el edificio del centro cultural, Espai 36 de la calle Major, para activarla en caso de máxima alerta. Se activó. Además, los agentes de la Policía Local, de Protección Civil y la brigada fueron recorriendo las calles para avisar a la población de que el peligro era real. A las tres se desactivó. Fue una medida de lo más efectiva para los residentes. Así lo han confesado esta mañana en en la plaza del Ayuntamiento, la misma plaza que hace cuatro año fue la zona cero de la catástrofe. La misma plaza en que este viernes, cuatro años después de la tragedia, las autoridades y los agentes de Emergencias vuelven con una calma tensa en el cuerpo, a analizar la situación. Fue un susto pero un susto de los grandes. El recuerdo de la tragedia regresaba.

“Hemos pasado miedo porque veíamos que no paraba de llover, los torrentes iban llenos y, claro, en seguida, te viene a la memoria sa torrentada pero cuando a las tres y media se ha desactivado el plan de contingencia porque el caudal de los torrentes ha bajado, uno se pone más tranquilo”, relataban vecinos de Sant Llorenç. Algunos con las casas tan bien aisladas, han confesado que no han oído la sirena, tampoco la llamada de su hija que quería alertarla de la situación.

El alcalde de Sant Llorenç, Pep Jaume, ha relatado esta mañana que ayer activaron el plan de contingencia, “Por la mañana, ya avisamos a los vecinos de que no aparcaran sus vehículos en determinadas zonas, pero el buen tiempo de la tarde no acompañó porque parecía que la alerta había pasado pero por la noche no paraba de llover y con la subida del nivel del agua del torrente, hemos activado la sirena que crea la alerta que avisa a los vecinos de que el peligro es real”, ha desgranado el primer edil. Además de la sirena, “hemos activado a los agentes de la Policía Local, de la brigada y de Protección, además los regidores estaban en la calle para dar una mano. Sa ha cerrado la variante, en algunas calles se han abierto compuertas de pluviales y en fora vila, sí ha habido más daños como paredes que se han caído y caminos cortados”, describe Pep Jaume que reconoce un “la verdad es que los nervios son porque el domingo se cumplen cuatro años de la torrentada. De 1989 a 2018 no había pasado nada, pero ahora sabemos que puede volver a ocurrir”, ha confesado.

De hecho, el jueves la conselleria de Medio Ambiente anunció que actuaría en el torrent de ses Planes porque junto al torrent Gros de Palma eran las dos zonas de Balears más susceptibles de sufrir inundaciones si se producen episodios de fuertes lluvias por lo que llevará a cabo determinadas acciones en estas ubicaciones para reducir los riesgos. Entre estas actuaciones, Pep Jaume ha adelantado que se contempla la posibilidad de inundar zonas rústicas antes de que el agua llegue al pueblo o ejecutar pequeños desviamientos del torrente pero lo que está claro es que “no hay ninguna solución mágica”. “El problema es que estamos ubicados en una zona en que todas las montañas dan a Sant Llorenç, no hay riesgo cero pero si se puede minimizarlo al máximo”, defiende Jaume.

De momento, el Consell de Mallorca inform pide "máxima precaución" a los conductores que se encuentren en la zona de Artà, Manacor y Sant Llorenç por el estado de las carreteras debido a las lluvias.