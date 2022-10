Fent i desfent: Las carreras ilegales de la Serra

Querida Rosa. Deberías saber que los moteros estamos por encima del bien y del mal. Ya puede venir Sevillano con sus bandas rugosas o sus limitaciones a 50, seguiremos haciendo lo que nos dé la gana en la Ma-10 y en la carretera que nos dé la gana. Somos un colectivo muy unido y el corporativismo es nuestra seña de identidad. A veces insultamos a los que nos critican, porque somos así. Nos da igual la seguridad de los demás o el ruido . Nosotros somos los dueños de la carretera, los amos del tubo de escape. Nos da igual que molestemos a los vecinos o que nos digan que cometemos un atentado ecológico. A nosotros lo que nos va es dar gas, acelerar y sentir la velocidad en nuestra cara. La adrenalina, dicen. No nos parará ni la Guardia Civil, porque somos más veloces que ellos. No razonamos, solo entendemos de acelerones y curvas rápidas. Nos da igual lo que digan los demás, y nos repamplifa si ponemos en peligro a los demás. Nuestra neurona es el acelerador y nuestro alimento son los octanos de la gasolina. Ni Podemos podrá. Somos los ángeles de la carretera. Los dueños de la carretera. Y nos reímos.

Desfent | Fracaso frente impunidad

Querido, lo primero que debo hacer es avisar a los lectores que no has trabucat es cap con tu misiva dominical. Así confesaré que no tienes moto y que la única velocidad que coges es la que alcanza tu patinete eléctrico para llevarte a Biniaraix. Eso sí, raudo y veloz con aquel casco que pareces una hormiga atómica y tu chaleco chillón. Ahora que nuestro predilecto conseller es candidato al Consell espero que prometa que lo arreglará y que no haga como la cena que nos debe, igual que el vermut prometido de Apesteguia. Tal vez si nos reuniéramos los cuatro bajo manteles, arreglariem el món porque el «infierno» de la Ma-10 no hay Dios que lo solucione. Así es de lo más normal que la plataforma Indignats Ma-10 haya estallado. Llevan años de reivindicaciones y con el paso del tiempo lo único que queda demostrado es, como dicen ellos, el fracaso de las acciones emprendidas y la impunidad de estas actividades que con toda la razón del mundo los propios afectados califican de «delictivas». ¡Desde el Pla con amor, motero!