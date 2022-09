Lletra Menuda | Papeles para decorar hechos consumados

El ayuntamiento de Pollença desempeña un triste servilismo en el asunto de la regeneración del Hotel Formentor. Asume, satisfecho, la función de encargado de poner los papeles en regla en base a hechos consumados y demoliciones por justificar, según la propia versión municipal.

Es un proceso de obras y autorizaciones invertidas. Primero se hace y después se buscan los papeles imprescindibles para justificar que todo está bien, callar a la quisquillosa oposición y quedar menos en evidencia ante la opinión pública. El Ayuntamiento no molesta con celadores o inspecciones, pide, por favor, que le presenten proyectos para poder arreglarlo. Tranquilos, no pasará nada. Tomeu Cifre, ahora teniente de alcalde de Urbanismo, adelanta el resultado: “el expediente de demolición –que no ha visto– tendrá todos los vistos buenos”. Tiene que haber mucha complicidad de por medio cuando un edificio singular puede remover sin papeles cimientos y estructuras y el Ayuntamiento le avanza que no pasará nada fiándolo todo a la promesa de mantener fachada y carácter.