Felanitx sanciona a más de 30 personas por incumplir la recogida de residuos

Velar por el cumplimiento de la ordenanza municipal de recogida de residuos es uno de los objetivos de los ayuntamientos ya sea a través de intensificar la vigilancia ambiental o a través de sanciones. Así, Felanitx ha sancionado a más de 30 personas por incumplir la recogida de basuras. De hecho, se han notificado quince multas por vertidos de escombros y residuos en sitios inadecuados, además de dejar bolsas en los contenedores sin separar por fracciones. El resto de sanciones se tiene que tramitar por parte de la Policía Local. En total, la cuantía por las infracciones suma 4.000 euros.

La regidora de Medio Ambiente, Catalina Soler, recuerda que en 2020 se impusieron trece sanciones mientras que el año pasado ascendieron a 22. «En lo que llevamos de año ya sumamos unas veinte más las pendientes que tiene la Policía Local», remarca. Cabe recordar que el servicio de vigilancia ambiental consiste en localizar al infractor y avisarle para que retire los residuos que ha dejado en un punto incorrecto. En caso de no colaborar en la restitución del lugar, se inicia el expediente sancionador. De hecho, dicho servicio ha ejecutado distintos controles en el municipio distribuidos en 39 puntos donde se ubican los contenedores. Los puntos más conflictivos son Cas Concos, Son Valls, Son Mesquida y Son Prohens. «Queremos sancionar pero damos más prioridad a la restitución que a la sanción. Entendemos la educación antes que imponer sanciones, aún así este verano se han puesto una quincena de multas», relata Soler.

Turismo de residuos

Y pese a la vigilancia y a la imposición de sanciones, Felanitx sigue padeciendo las consecuencias del llamado turismo de residuos, principalmente, en la entrada al municipio por Campos y Porreres. Precisamente, Inca ha activado un dispositivo especial para prevenir y controlar el vertido de residuos en la capital del Raiguer procedentes de personas que no residen en el municipio. Así, la regidora de Servicios, María del Carmen Oses, explica que esta semana intensificarán la vigilancia ya que quieren poner cartas en el asunto. Recuerda que desde 2018 cuando implantaron el nuevo sistema de recogida para mejorar las cifras de reciclaje abogaron por hacer pedagogía a pie de calle.

«Hace un año empezamos a colaborar con la unidad de medio ambiente de la Policía Local y es cuando nos hemos dado cuenta de que en las zonas de contenedores se produce el denominado turismo de residuos, es decir, habitantes de pueblos vecinos depositan la basura en Inca, además no cumplen la normativa porque no separan», desgrana la responsable inquera de Servicios que recuerda que en el artículo 72 de la Ley de Residuos de Balears tipifica como infracción el hecho de depositar residuos en los contenedores que no corresponden al municipio propio de residencia y las multas van de 300 a 9.000 euros. «No podemos continuar así porque ello supone toneladas de residuos que se deben llevar a incinerar, lo que aumentaría la facturación. Si nuestros residentes hacen el esfuerzo por reciclar, los vecinos de otros municipios no lo tienen que tener fácil. Así, la unidad policial sancionará a los vecinos de fuera de pueblo que deposite la basura en Inca, igual que aquel residente que no mantenga una buena conducta de reciclaje». Así habrá controles por todo el radio de contenedores.