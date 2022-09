No vagi per dit | Males cares a les obres de la plaça Berard de Manacor

Aquesta setmana han començat les obres de reforma de la plaça Berard, al barri manacorí de sa Torre, una notícia alegre si no fos perquè cap dels veïnats ha estat informat prèviament a l’inici de les feines i això ha provocat nombroses protestes, també comercials. De moment tampoc se’ls ha convocat a cap reunió informativa o de presentació del projecte, com sí ha passat recentment quan s’ha hagut d’intervenir a espais com la plaça de Sant Jaume, la plaça de Santa Catalina o la Creus Font i Roig (devora els jutjats).

Obra curta a l’espera de la presentació oficial

Tal volta sigui perquè es preveu una obra curta i no s’esperen complicacions d’aquí al mes de novembre, o perquè des d’Urbanisme es confia que sigui el regidor de Medi Ambient qui, ja la propera setmana amb les obres en marxa, faci la presentació oficial. I això que quan es va anunciar el projecte, el mes de juny de l’any passat (fa més de 14 mesos), des de l’Ajuntament es va explicar que hi hauria una «propera reunió veïnal» per mostrar el disseny de l’arquitecta Neus Serra. Amb un pressupost abans de licitació de 278.300 euros, més 12.705 en honoraris. Situada a la confluència de cinc carrers en ple barri de Sa Torre, aquesta plaça construïda a la fi dels anys vuitanta no ha estat retocada des de fa més de 30 anys.

Imatges virtuals de com serà cada fase d’obres a l’hospital de Manacor

Tot ja està en marxa per començar la construcció del que ha de ser el nou Hospital de Manacor, un projecte ambiciós que multiplicarà per dos el volum del centre comarcal i que modernitzarà les infraestructures i els serveis existents des de 1997. Per fer-ho més visible per a tothom des de la conselleria de Salut i l’Hospital s’ha posat en funcionament una web (ampliaciohospitalmanacor.com) des d’on poder visualitzar les fases del que seran nous edificis ambulatoris, els quiròfans o els aparcaments, amb imatges i un video en tres dimensions de com serà el resultat final.