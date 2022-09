El sindicato UGT asegura que la gestión pública de la recogida de residuos «sale más barata» que el sistema basado en las adjudicaciones del servicio a contratas externas e incluso ha calculado que la gestión pública es 43 euros más económica por habitante que la externalización. Así, según el estudio comparativo realizado por UGT Servicios Públicos, los ciudadanos de los municipios con el servicio privatizado «pagan 188 euros anuales» frente a los 145 euros que gastan los que gestionan el servicio con recursos públicos.

Así lo ha puesto de manifiesto este jueves la organización sindical en una jornada celebrada en Palma para «plantear a los partidos políticos soluciones a los múltiples y constantes problemas laborales y a las deficiencias de servicio que tiene en Balears el modelo privado de limpieza viaria y recogida de basuras». El acto ha contado con representantes de PSOE, PP, Més, Unidas Podemos y El Pi.

Por ello, UGT reclama a los partidos un «cambio de modelo» mediante la creación de un consorcio o empresa que «agrupe y gestione» por islas la recogida de basuras y la limpieza viaria de los municipios que tienen adjudicado el servicio a contratas. «Su modelo actual provoca la existencia de conflictividad laboral por condiciones penosas, vehículos obsoletos, insuficiencia de medios, instalaciones precarias, así como el incumplimiento de los objetivos de recogida selectiva y reciclaje», asegura el sindicato. Por contra, la creación de un servicio insularizado "dotaría de las instalaciones y vehículos adecuados y una estructura unificada que podría prestar el servicio de manera más eficiente y con mayor calidad", asegura.

UGT "ya advirtió" que la creación del convenio colectivo autonómico "no resolvería los problemas que ocasiona un modelo de contratas fragmentado, que se adjudican a la baja, no se coordinan y están abocadas a mantener la precariedad laboral y la escasa calidad del servicio". A su entender, este convenio "no ha traído la paz social en el sector ni una mejora del servicio de recogida y limpieza viaria" y, por contra, "ha generado nuevos problemas".