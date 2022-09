Un juzgado anula las elecciones al Club Náutico de Portocolom

Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Manacor declara nulas las elecciones a la junta directiva del Club Náutico de Portocolom celebradas el 11 de septiembre de 2020 que llevó a Climent Garau a continuar como presidente del club. La otra candidatura encabezada por Pere Marc Monserrat celebra, «con la sentencia judicial en la mano» la decisión de la jueza que les da la «razón alegando graves irregularidades en el voto por correo».

Monserrat resume que la sentencia dictada por el juzgado civil de Manacor «confirma que además de haber habido irregularidades en la fase previa de las votaciones y durante el proceso de elecciones, también se han observado irregularidades graves en el voto por el correo».

Esta sentencia llega tras dos años de lucha denunciando irregularidades en el proceso electoral. Monserrat detalla que su lucha ha sido por vía administrativa y por vía civil. «En la administrativa, era porque no se cumplía el decreto que regula cómo se deben gestionar los procesos electorales y también nos dieron la razón pero hay un contencioso administrativo porque el club lo negó y puso una demanda contra el Tribunal Balear del Deporte y contra la Federación Balear de Vela. Nosotros nos hemos personado», detalla. «Ahora lo que hemos recibido es la sentencia de la vía civil. Es una sentencia que asegura que simplemente con las irregularidades detectadas en la fase previa era suficiente prueba documental para anular las votaciones. Con las pruebas remitidas también han observado irregularidades, por lo tanto se anula el proceso y se tendrá que repetir», desgrana Pere Marc Monserrat, que puntualiza que «la sentencia se puede recurrir». Admite que vista la trayectoria de la candidatura ganadora en todo este periplo, «nos esperamos que lo recurran y se alargue la nueva convocatoria de elecciones, a no ser que tengan un arrebato de honor y dimitan pero no lo creo porque lo vienen recurriendo todo».

«Siendo víctimas de todas estas irregularidades, durante este tiempo hemos tenido que aguantar que nos llamasen públicamente la candidatura derrotada». «Ya llevamos tres impugnaciones ganadas. Una ante la Federación Balear de Vela, otra ante el Tribunal Balear del Deporte y la semana pasada el Juzgado Civil de Manacor nos volvió a dar la razón alegando graves irregularidades en el voto por correo».

En un escrito publicado por la candidatura de Pere Marc Monserrat, se preguntan si esta sentencia es suficiente o «si una vez más seguirán gastando dinero de los socios para llevar a cabo un cuarto recurso que no lleva a ningún lado más que a alargar al máximo posible el actual mandato». «Todo este jaleo se podría haber quedado resuelto repitiendo las elecciones cuando la Federación Balear de Vela dictó la primera sentencia hace un año y medio», reconocen desde la candidatura de Monserrat. Admiten que esta situación solo perjudica al Club Náutico, por ello, desean concluir este proceso «de una vez por todas» pudiendo «ayudar en caso de ganar y dar la mano en el caso de perder» pero eso sí en un «proceso electoral justo y sin irregularidades».

En su escrito no dudan en calificar de «drama» el proceso electoral con «largas colas formadas debido a la mala organización que llevaron a muchos socios a no poder ejercer su derecho a voto» y que siguieron con la llegada de una supuesta urna en forma de contenedor con fajos de sobres perfectamente ordenados».

Voto por correo, un hecho «controvertido»

En la sentencia, la jueza remarca que el voto por correo ha sido «el hecho controvertido fundamental» en el proceso electoral. Además se destaca que el proceso electoral «estuvo viciado desde el inicio», por lo tanto, debe declararse «nulo». En su sentencia, la jueza recuerda que la Federación Balear de Vela «resolvió sobre múltiples irregularidades que invalidaban el proceso electoral» y «en este caso también se comprueban múltiples irregularidades en los votos por correo».