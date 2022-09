Convertirse en un científico o científica de las playas es posible. Y es que la playa de es Trenc ha estrenado esta semana el sistema CoastSnap Balears, una iniciativa de ciencia ciudadana para el seguimiento de las playas.

Gracias a una fotografía de la línea de costa tomada por los usuarios, se puede contribuir a generar una base de datos necesaria para estudiar el comportamiento de las playas frente a distintas situaciones, desde una tormenta a procesos de escalas temporales mayores como el de erosión.

Este sistema ya se instaló este verano en la playa de s’Amarador, en el Parc Natural de Mondragó, con el objetivo de crear una red en playas de especial valor ecológico e interés científico, por ello, este lunes el investigador de la ICTS SOCIB (Sistema de Observación Costera de les Illes Balears), Francisco Fabián Criado ha instalado dicho sistema en el Parc Natural Marítim-terrestres es Trenc-Salobrar de Campos. La intención es extender en los próximos meses dicha red en distintos puntos del litoral mallorquín como al resto de las islas para tener monitorizadas distintas playas.

El sistema CoastSnap Balears de ciencia ciudadana para el seguimiento de playas permite crear una base de datos de la evolución de la costa con imágenes compartidas de la playa, además de involucrar a la ciudadanía en el seguimiento de los cambios que experimente el arenal con el fin de mejorar la gestión y responder al cambio climático.

El experto recuerda que esta iniciativa internacional surgió en Australia en 2017 y ya se ha implantado en 35 países. «Intenta involucrar a la ciudadanía para que, gracias a su participación a través de una imagen que hacen en las estaciones que tenemos instaladas, consigamos extraer información que nos es útil tanto para entender las dinámicas de las playas como para investigar tendencias o comportamientos».

Otro factor importante de esta iniciativa es que permite a los investigadores tener monitorizadas playas a las que se no tienen acceso a través de otros sistemas. Por ejemplo, el experto señala que acumulan datos de más de 10 años de monitorización de Cala Millor, Platja de Palma y Son Bou, pero ello requiere un conjunto de requisitos que no se cumplen en otros arenales. «CoastSnap nos permite instalar una estación donde no tenemos internet, energía y el mantenimiento es mínimo» porque consiste en colocar un soporte donde los usuarios pueden poner su teléfono y sacar una foto de la costa. Una vez tomada la imagen, se puede compartir a través del correo coast.snap@socib.es o en redes @CoastSnapBal.

Estudio

Las imágenes se utilizarán para estudiar con precisión los cambios en la playa, establecer un registro a largo plazo de la posición de la costa y otros elementos relevantes como las dunas o la acumulación de posidonia, lo que permitirá estudiar la dinámica de la playa. Los resultados obtenidos a partir de las imágenes de los usuarios se publicarán periódicamente a través de las redes sociales, ayudando a la ciudadanía a comprender la utilidad de los datos, los procesos dinámicos en la costa y la importancia de conservar las playas.

Así, de momento, tanto en s’Amarador como en es Trenc hay instalado un cartel informativo que explica el proyecto y cuenta con un soporte donde colocar el móvil para sacar la fotografía que permitirá analizar los comportamientos del arenal. Los datos remitidos serán procesados por los expertos, que al tener «una continuidad a lo largo del tiempo», podrán hacer distintos análisis de las dinámicas costeras. «Lo ideal es ir acumulando un año de datos para poder analizar las tendencias», añade.