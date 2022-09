El Consell incluyó la compra del Castell d’Alaró en las inversiones de la ecotasa porque tenía un «acuerdo»

El anuncio de la inmobiliaria Living Blue de «se vende la montaña del Castillo de Alaró» ha sentado como un jarro de agua fría a las instituciones. Y es que el Consell de Mallorca ha asegurado que se había llegado a «un acuerdo» con la propiedad, la familia Ordinas, antes de presentar la compra de los 530.000 metros cuadrados de terreno que rodea las zonas de titularidad pública del Castell d’Alaró donde se encuentran las murallas (en manos del Estado) y el oratorio y la hospedería (inmatriculadas por el obispado) a la lista de inversiones a financiar con la recaudación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), un proyecto que se presentó el pasado 30 de agosto. Precisamente, fuentes de la institución insular reconocen que si no existiera dicho acuerdo con la propiedad no tenía sentido presentar la compra del Castell d’Alaró a las inversiones de la ecotasa.

De todas formas, la consellera insular de Territori, Maria Antònia Garcías, se ha mostrado segura de que «lo conseguiremos» pero ha recordado que será con las «reglas del juego que tiene la administración». «He llegado a un acuerdo con la propiedad por la cifra que se ha presentado a la ITS, que es la que presentamos el 30 de agosto», ha admitido Garcías. El organismo insular ha tasado la operación en algo más de un millón cien mil euros pero el precio al que sale al mercado es de dos millones y medio.

«Nosotros hemos llegado a un acuerdo en la cifra de tasación. La administración tiene sus reglas, no podemos comprar al precio que sale en un portal inmobiliario», ha admitido la consellera insular que ha recordado que para que se pueda efectuar la compra la parte del Estado debe ser del Consell, una operación de cesión que, según Garcías, «en los últimos pasos, en los últimos meses de cerrarlo». «Es un proceso largo. Lo sabe la propiedad y también lo sabe el alcalde de Alaró», ha admitido la titular de Territori.

«Desde el Consell no solo se está estudiando hacer un movimiento si no que dicho movimiento ya se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Ya en 2018 se puso en marcha esta venta que no se pudo culminar porque surgieron un conjunto de dificultades que estamos resolviendo desde principios de legislatura. Nuestra absoluta voluntad es comprar el Castell d’Alaró, que el Ministerio nos ceda la parte pública y adquirir la parte privada para que el castillo sea propiedad del Consell de Mallorca y estoy completamente segura de que este año llegaremos a esta meta», ha sentenciado Garcías al ser preguntada por la puesta en venta de la montaña del Castell d’Alaró.

Preocupación

El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, no ha escondido su profunda preocupación ante el anuncio de la venta. «El proceso debería estar cerrado y aún no lo está», ha lamentado el primer edil que no ha dudado en calificar de que se trata de «una oportunidad perdida». Preguntado por la puesta a la venta podría leerse como una medida de presión porque el proceso acumula tres años de demoras, Perelló ha lamentado que «no se entiende que llevemos tres años de anuncios y no se haya logrado la cesión del Ministerio al Consell cuando son del mismo color político». También ha mostrado la tristeza que ha ocasionado el anuncio de la venta publicado por este rotativo porque «lo que ya podría ser público, podría caer en manos privadas». En el Ayuntamiento no descartan pedir una audiencia con la presidenta del Consell, Catalina Cladera. Eso sí, Perelló ha criticado que el Govern haya tenido dinero de la ecotasa para financiar el concierto de Los 40 Principales pero no para el Castell. «Es un capítulo más», admite visiblemente preocupado el primer edil. «Seguimos igual», sentencia resignado.