La Fira de setembre de Manacor torna amb dues grans cites centrades en la sostenibilitat i l’artesania. El regidor de Fires de Manacor, Carles Grimalt, afirma que l’Ajuntament volia que aquesta fira tengués un caire propi i una identitat pròpia. Per això han centrat aquesta fira en la sostenibilitat i l’artesania.

L’objectiu és crear una fira diferent, donar un referent diferencial. D’aquesta manera, la fira de setembre que sempre havia estat una fira més dins el calendari tingui un caire diferenciador molt important. Aquesta és la primera pedra de les moltes coses que vindran més endavant.

Al VI tast de cervesa artesana hi participaran set cerveseries. Hi ha un nombrós públic que demana aquest tipus de cervesa. De fet a Manacor fa pocs mesos tenim una cerveseria artesanal pròpia i està funcionant molt bé. Per això hem volgut continuar endavant amb aquesta mostra. A més, tindrem un gran vespre de música swing de Monkey Doo i Swingtonizando. Tindrem foodtrucks i d’una barra de refrescs.

Dins el marc de la Fira de la Transició ecològica – Manacor sostenible hi haurà diferents tallers. Un espai dedicat als jocs fets amb material reciclat; la fundació Palma Aquarium farà dos tallers de com afecten els plàstics als fons marins i les amenaces que tenim al Mediterrani; la Conselleria de Medi Ambient durà activitats dedicades al reciclatge dels fems; el departament de Mobilitat del Consell de Mallorca durà panels informatius de les darreres actuacions fetes a Mallorca i un taller de vehicles elèctrics. També hi haurà un espectacle itinerant per parlar de la importància de l’ecologia.

Volem que la gent surti al carrer, pugui socialitzar, fer poble i valorar el lema de la fira de transició ecològica que és que la ciutadania ha de ser conscient que els recursos del planeta són finits. «L’hem vist aquest estiu amb la massificació turística, les carreteres i les platges col·lapsades, cercar un lloc a un restaurant els vespres és impossible. A Mallorca tenim un espai finit i hem de prendre consciència», assegura Grimalt.